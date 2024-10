Deuxième exposition de l'artiste Cao Thi Duoc

Cao Thi Duoc est née en 1958 à Bên Tre. Diplômée de l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en 1990, elle est aussi titulaire d'une maîtrise en beaux-arts et est chargée de cours à l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle est membre de l'Association des beaux-arts du Vietnam, et de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Outre des expositions à l'étranger, elle a également des œuvres au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et dans des collections privées au Japon, en Angleterre, en Amérique, en République de Corée, à Singapour...

Cette deuxième exposition est non seulement un résumé de ses années de créativité mais aussi une affirmation de sa persévérance, de son optimisme et de son amour pour la peinture.

"Peindre m'apporte beaucoup de bonheur, me permet de découvrir de nombreux horizons et surtout d'exprimer mes propres vibrations, sentiments, concepts et émotions devant les nombreuses scènes de la vie", a partagé l'artiste. Revenant sur son parcours artistique, elle a déclaré : "La vie change toujours, mais la peinture est toujours un mystère. En tant qu'artiste, je dois m’engager plus en avant”.

Ses peintures apparaissent dans de nombreux styles, matériaux et modes d'expression différents: il s'agit peut-être d'une peinture à la craie, d'une aquarelle, d'un paysage, d'une fille, d'une scène de la vie quotidienne, d'une nature morte... Ses peintures de scènes de la vie quotidienne sont toujours simples et sincères.

À propos de l'exposition "Un voyage tranquille", l'artiste a confié : “ Je vis tranquillement avec les émotions de chaque jour. Cela peut être l'image d'une jeune fille avec une charrette vendant des fruits et marchant sous la pluie dans les rues de Saigon, ou une mère et son enfant vendant du coton, et même l'image de moi-même récupérant mon enfant sous la pluie. Je peins pour exprimer mes émotions, comme des souvenirs à travers des peintures. Les couleurs sont comme des murmures à mon père et à ma mère. De plus, j'aime les belles scènes de ma ville natale. J'aime dessiner et peindre ce que j'aime : mon fils, des scènes au clair de lune, des couchers de soleil ou des rêves anciens".

L'exposition se tient jusqu'au 9 octobre au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, 97A rue Pho Duc Chinh, quartier Nguyên Thai Binh, 1er arrondissement.

Texte et photos : Minh Thu/CVN