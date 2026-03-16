Ryan Coogler, de la brutalité policière au fantastique historique

Ryan Coogler, qui a débuté sa carrière cinématographique en traitant de la brutalité policière aux États-Unis avant de transformer l'univers Marvel avec ses films "Black Panther", a décroché dimanche 15 mars l'Oscar du meilleur scénario original.

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À 39 ans, le cinéaste a remporté la fameuse statuette grâce à "Sinners", un film d'horreur historique qui mêle ségrégation raciale, blues sudiste et gore alimenté par des vampires.

Le long métrage, qui donne la vedette à Michael B. Jordan, collaborateur régulier du réalisateur, dans le rôle de jumeaux originaires du Mississippi des années 1930, a connu un succès retentissant au box-office, avec près de 370 millions de dollars engrangés dans le monde.

"Je suis très nerveux d'être mis sur le devant de la scène. J'ai grandi à Oakland, en Californie, et on a l'habitude de beaucoup parler", a plaisanté le réalisateur, statuette en mains. "C'est un immense honneur".

Malgré le scepticisme initial de l'industrie, "Sinners" a pulvérisé le record du nombre de nominations aux Oscars pour un seul film, avec 16 nominations.

Le film a remporté quatre Oscars: celui du meilleur acteur pour Michael B. Jordan, celui du meilleur scénario original, celui de la meilleure bande originale et celui de la meilleure photographie, gagné par Autumn Durald Arkapaw, première femme à remporter le prix dans cette catégorie.

Ryan Coogler n'aurait sans doute pas pu imaginer cette ascension hollywoodienne fulgurante lorsqu'il envisageait de se spécialiser en chimie à l'université.

Le réalisateur est né le 23 mai 1986 à Oakland, en Californie, où il pratiquait l'athlétisme et le football américain, un sport qui lui a valu une bourse pour entrer à l'université.

Cours d'écriture

En première année, les éloges d'un professeur d'écriture créative ont éveillé son intérêt pour les scénarios. Ryan Coogler a aussi pris des cours de cinéma et obtenu un diplôme en finances.

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Sa petite amie Zinzi, aujourd'hui son épouse, sa partenaire de production et la mère de leurs trois enfants, lui a offert un logiciel de scénarisation, ce qui a encore renforcé son ambition.

"Quand il a commencé à sentir que le football était une page qu'il allait tourner, j'ai vu qu'il cherchait un autre domaine dans lequel investir la même énergie, et cela s'est avéré être le cinéma", a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Deux ans après avoir obtenu son diplôme à la School of Cinematic Arts de l'Université de Californie du Sud, Ryan Coogler a écrit et réalisé "Fruitvale Station", son premier long métrage.

Ce film sorti en 2013 retrace l'histoire vraie d'Oscar Grant, un jeune homme noir abattu par un agent de la police des transports à Oakland lors d'une arrestation en 2009, ce qui a déclenché manifestations et émeutes.

Ce film a signé sa première collaboration avec Michael B. Jordan, lequel a ensuite joué dans toutes les œuvres de Ryan Coogler. "Fruitvale Station" a remporté de nombreux prix, notamment aux festivals de Sundance et de Cannes.

Ce n'était que le début.

Ryan Coogler a ensuite réalisé "Creed" (2015), un spin-off de la franchise "Rocky", avec Jordan dans le rôle du jeune boxeur et Sylvester Stallone reprenant son rôle d'entraîneur.

Trois ans plus tard, il a sorti le désormais emblématique "Black Panther", qui dresse un tableau riche du Wakanda, pays africain fictif à la pointe de la technologie, et qui a renforcé la représentation des Noirs à Hollywood.

Personnel

"Black Panther" a remporté trois Oscars et a été nommé pour l'Oscar du meilleur film. La suite en 2022 a été marquée par le décès de la star Chadwick Boseman des suites d'un cancer, ce qui a contraint Ryan Coogler à réécrire le scénario.

"Chad et moi devenions très proches, cela a donc été comme une blessure au cœur", a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

"Sinners" est peut-être son projet le plus personnel, né de son désir d'en savoir plus sur un grand-oncle originaire du Mississippi qui lui avait fait découvrir le blues.

Michael B. Jordan incarne Smoke et Stack, deux jumeaux mafieux vétérans de la Première Guerre mondiale qui rentrent chez eux dans le sud des États-Unis.

Ils veulent ouvrir un bar, mais leurs rêves se heurtent aux fantômes de l'esclavage, à la suprématie blanche et à des vampires blancs, métaphore de l'exploitation des Noirs.

"C'est dans ce film que je vois le plus Ryan", a déclaré l'acteur au Hollywood Reporter.

À présent dans les tuyaux, le troisième "Black Panther" et une nouvelle adaptation cinématographique des "X-Files", série culte de science-fiction des années 1990 sur des agents du FBI enquêtant sur des phénomènes paranormaux.

AFP/VNA/CVN