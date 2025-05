Afrique du Sud : La Dame de l'Orient bat les records du peintre Tretchikoff aux enchères

Photo : AFP/VNA/CVN

Le portrait datant de 1955 d'une femme en robe de soie verte et dorée est l'une des œuvres les plus reconnaissables de Tretchikoff : il a été reproduit dans le monde entier sur des articles tels que nappes et sacs à main.

Il a été vendu à un enchérisseur anonyme par téléphone tard mardi pour 31.892.000 rands (1.776.017 dollars), a déclaré la maison de ventes Strauss & Co.

Le prix final, incluant commission et taxes, "dépasse largement" le précédent record mondial pour une œuvre de Tretchikoff, soit 1,5 million de dollars pour Jeune Chinoise (Chinese Girl, 1952) vendue à Londres en 2013, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cette peinture, représentant la fille d'un épicier du Cap, avait fait sensation et figure parmi les images les plus célèbres produites par Tretchikoff, qui a déménagé au Cap en 1946 et y est décédé en 2006.

"Elle a été vendue comme reproduction à Londres à partir de 1962 et c'était la deuxième impression la plus vendue en Grande-Bretagne en 1962, et un énorme succès" par la suite, a déclaré Alastair Meredith, spécialiste de l'art chez Strauss & Co, à l'AFP avant la vente.

Tretchikoff, dont les œuvres stylisées ont conduit certains à l'appeler "le roi du kitsch", s'est enrichi grâce aux reproductions et impressions de ses œuvres.

Il "a autorisé un grand nombre d'impressions de ses propres peintures à être vendues à des prix très bas dans les grands magasins et les papeteries du monde entier", a expliqué M. Meredith.

La Dame de l'Orient est "une partie intégrante de la culture et de l'imaginaire visuel de l'Afrique du Sud, une partie de l'histoire esthétique de notre pays. Mais c'est aussi une icône mondiale", a-t-il ajouté.

Tretchikoff est né en 1913 dans ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, et qui était alors la Russie. Il a fui avec sa famille en Chine lors de la révolution russe de 1917 et a grandi à Shanghai, avant de déménager à Singapour puis en Afrique du Sud.

AFP/VNA/CVN