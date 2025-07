Annonce du 12e plénum du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé le plénum et prononcé d'importants discours d'ouverture et de clôture.

Le Comité central du Parti est parvenu à un consensus de principe sur certains contenus.

Il fixe les orientation pour le travail de personnel en vue du XIVe Congrès national du Parti, y compris la répartition des sièges et le nombre de membres officiels du Comité central pour le prochain mandat ; normes, structure, nombre et principes de désignation des délégués au XIVe Congrès national du Parti ; et donne des avis sur le personnel complémentaire au sein du Politburo et du Secrétariat pour le mandat 2026-2031.

Fusionner trois rapports

Le Comité central a convenu de fusionner trois rapports : le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport de bilan sur la construction du Parti et la mise en œuvre des statuts du Parti. Il a adopté le contenu de base des projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national.

Le Comité central a approuvé les propositions du Comité du Parti du gouvernement concernant la modification et le complément de certaines résolutions et conclusions du Comité central.

Concernant les congrès locaux du Parti pour le mandat 2025-2030, le Comité central a souligné leur importance stratégique, à la fois comme événement politique majeur et comme prélude au XIVe Congrès national du Parti. Il a demandé aux Comités provinciaux, municipaux et affiliés de lancer rapidement les préparatifs, de traiter les éventuels obstacles sans retard ni désunion.

Décisions disciplinaires au sein du Comité central

Sur les mesures disciplinaires, le Comité central a décidé de révoquer de toutes leurs fonctions au sein du Parti les personnes suivantes : Nguyên Xuân Phúc, ancien membre du Politburo, ancien président de la République ; Vo Van Thuong, ancien membre du Politburo, ancien président de la République ; Vuong Đình Huê, ancien membre du Politburo, ancien président de l’Assemblée nationale ; Lê Minh Khái, ancien membre du Comité central du Parti, ancien vice-Premier ministre.

Il a également décidé d’exclure du Parti Nguyên Thi Kim Tiên, ancienne membre du Comité central et ancienne ministre de la Santé.

Selon la décision du Comité central du Parti, Đô Đuc Duy, membre du Comité central et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, soit déchargé de ses fonctions de membre du Comité central.

Vo Chí Công, membre suppléant du Comité central, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti de Cân Tho (Sud), ancien chef du Comité municipal de la propagande et des affaires sociales, soit également déchargé de ses fonctions de membre suppléant du Comité central du Parti.

Avis sur le personnel

Le Comité central a donné son avis sur le personnel que le Politburo présentera à l’Assemblée nationale pour approbation au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour la période 2021-2026.

Concernant le modèle d'administration locale à deux niveaux, le Comité central a effectué une première évaluation de sa mise en œuvre dans les 34 villes et provinces, couvrant 3.321 communes, quartiers et zones spéciales. Les résultats préliminaires montrent une bonne application du dispositif.

Enfin, le Comité central a examiné et commenté plusieurs rapports, notamment le bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 (XIIIe exercice) entre novembre 2024 et juillet 2025 ; la situation socio-économique du pays au premier semestre 2025 ; les activités importantes menées par le Politburo depuis le 11e plénum ; les tâches prioritaires jusqu’au 13e plénum ; l’évolution récente de la situation internationale et régionale, accompagnée des positions et orientations du Parti.

