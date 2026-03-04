Annonce d'une décision relative à la supervision du Comité du Parti du gouvernement

L’équipe d’inspection et de supervision n°26 du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti a tenu une conférence le 4 mars afin d’annoncer sa décision de supervision pour 2026 de la Permanence du Comité du Parti du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

La supervision portera sur le leadership et l’orientation de la diffusion et de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que sur l’exécution de la directive N°01 du Bureau politique du 23 janvier 2026 relative à l’étude, à la diffusion et à la mise en œuvre de ladite résolution.

L’équipe examinera également la mise en œuvre de la Directive N°46 du Bureau politique du 16 mai 2025 relative à la direction des élections des députés à la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Elle se penchera sur l’organisation et le fonctionnement des agences et unités locales suite à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ; ainsi que sur les tâches et mesures visant à atteindre un taux de croissance moyen du produit intérieur brut de 10% ou plus pour la période 2026-2030, conformément à la résolution du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que le leadership et la direction dans la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique, sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, ainsi que des documents connexes.

Dans son allocution, Nguyên Thanh Nghi a exhorté les membres de l'équipe, la permanence du Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés à travailler avec diligence, sérieux et objectivité, dans le strict respect des règles du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organismes relevant du Comité du Parti gouvernemental de fournir des rapports, des documents et des données exacts et objectifs, et de prendre en considération les observations de la mission dans un esprit constructif, afin d’améliorer la qualité de l’exécution des tâches dans tous les domaines à venir.

VNA/CVN