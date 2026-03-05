Année nationale du tourisme à Gia Lai, là où les montagnes embrassent la mer

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le Comité populaire de la province de Gia Lai, a tenu jeudi 5 mars à Hanoi une conférence de presse internationale afin de présenter l’Année du tourisme au Vietnam - Gia Lai 2026, placée sous le thème "Les montagnes embrassent la mer".

>> Quy Nhon se hisse au 4e rang des destinations mondiales les plus tendances

>> Année nationale du tourisme : Gia Lai à l’honneur

>> INN : Gia Lai pionnière dans la surveillance intelligente de la pêche

Photo : An Dang/VNA/CVN

Ont participé à cet événement le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, la vice-présidente du Comité populaire de la province de Gia Lai, Nguyên Thi Thanh Lich, des représentants des services et agences provinciaux, des missions diplomatiques étrangères, ainsi que des médias nationaux et internationaux.

Ngô Lê Van a déclaré que le tourisme joue un rôle important dans la diplomatie culturelle du Vietnam en promouvant les richesses culturelles et naturelles du pays et en renforçant la coopération internationale. L’organisation de l’Année du tourisme au Vietnam 2026 permettra à Gia Lai d’améliorer son image et d’attirer davantage de visiteurs.

Suite à la fusion des anciennes provinces de Binh Dinh et de Gia Lai pour former la nouvelle province de Gia Lai, la région bénéficie désormais d’un littoral, créant ainsi un nouveau pôle de croissance reliant les Hauts plateaux du Centre à la région côtière du Centre-Sud.

Photo : An Dang/VN/CVN

Présentant l’Année du tourisme au Vietnam - Gia Lai 2026, Nguyên Thi Thanh Lich a annoncé que le programme comprendra 244 événements, dont 18 organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 109 organisés par Gia Lai et 117 activités de promotion dans 22 provinces et villes.

Ces événements se dérouleront autour de quatre thèmes trimestriels mettant en avant Gia Lai comme nouvelle destination, pôle touristique fascinant, terre d’initiation aux arts martiaux et lieu imprégné de la culture du gong des Hauts plateaux du Centre.

La semaine d’ouverture aura lieu du 23 au 30 mars, avec la cérémonie d’ouverture officielle le 28 mars dans le quartier de Quy Nhon, en parallèle de la Conférence de promotion des investissements de Gia Lai 2026.

Parmi les événements majeurs figurent le Festival international des gongs des Hauts plateaux du Centre, le Festival des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh, le Festival des tournesols sauvages et des volcans de Chu Dang Ya et la Journée culturelle des ethnies des Hauts plateaux du Centre. La cérémonie de clôture devrait avoir lieu en décembre à Pleiku.

La province vise à faire du tourisme l’un de ses cinq piliers économiques clés, avec pour objectif d’accueillir 18,5 millions de visiteurs, dont plus d’un million d’arrivées internationales, d’ici 2030.

VNA/CVN