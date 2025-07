Le Vietnam lance une première plateforme d’e-commerce B2B écologique

EcoHub, la première plateforme d’e-commerce interentreprises écologique du Vietnam, a été lancée mardi 1 er juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud), marquant une étape importante dans la promotion du commerce durable et aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.

>> Forte hausse des taxes collectées sur le commerce électronique

>> Plan national pour renforcer les ressources humaines dans l’e-commerce

Développée par Arobid JSC, la plateforme ecohub.arobid.com crée un écosystème numérique spécialisé, conforme aux normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Photo : VGP/CVN

Elle permet aux entreprises de publier leurs données d’émissions, d’assurer la transparence de leurs processus de production et de démontrer leur engagement en matière de responsabilité environnementale et sociale, conditions essentielles pour pénétrer des marchés internationaux exigeants tels que l’Union européenne, les États-Unis et le Japon. La plateforme contribuera également à valoriser les marques vietnamiennes à l’international.

Trân Van Chin, d’Arobid JSC, a expliqué que la plateforme s’articule autour de sept secteurs clés : les énergies renouvelables, les transports verts, les matériaux durables, la finance verte, la consommation verte, les technologies de transformation numérique et le Vietmade (produits fabriqués au Vietnam). Tous ces secteurs s’inscrivent dans la stratégie de croissance verte du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050, et respectent les normes ESG.

En parallèle d’EcoHub, l’EcoHub XPO, une exposition numérique 3D intitulée "NoCarbon City", a été lancée. L’exposition présente des modèles interactifs en réalité virtuelle et augmentée (RV/RA) de véhicules électriques, de matériaux bas carbone et de production zéro émission nette. C’est la première fois que des technologies immersives sont pleinement appliquées pour promouvoir les exportations vertes au Vietnam.

Ces lancements s’inscrivaient dans le cadre du Forum sur le commerce vert 2025, co-organisé par l’administration de Hô Chi Minh-Ville et le journal Sai Gon Giai Phong (Saigon Libération).

Présentée lors du forum, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a hautement apprécié ces deux événements.

La création d’EcoHub, premier du genre dédié à la communauté des entreprises vertes, constituera une plateforme importante pour connecter les entreprises vertes, a-t-elle déclaré.

La responsable a ajouté que cela offrirait aux entreprises vietnamiennes un avantage concurrentiel pour s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales bas carbone, favorisant ainsi les efforts de croissance verte du Vietnam.

VNA/CVN