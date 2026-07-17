Algérie : Abdelmadjid Tebboune en Allemagne pour signer des accords commerciaux

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est pour deux jours en Allemagne. Ce jeudi 16 juillet 2026 il a rencontré son homologue Frank-Walter Steinmeier et ensuite le chancelier Friedrich Merz. La presse algérienne annonce déjà la signature de 30 accords commerciaux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le président Tebboune a entamé le 15 juillet une visite de deux jours à Berlin à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le président algérien a rencontré également des membres de la diaspora algérienne en Allemagne.

Ce sont avant tout les dossiers économiques qui figurent au premier plan de cette visite. Le président Tebboune a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne entre Alger et Berlin.

Un Forum économique algéro-allemand a été organisé à l'issue du quel devrait être annoncé, selon le quotidien algérien El-Watan, "un partenariat stratégique entre les deux pays et la signature de plus de trente accords dans divers domaines, notamment les hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie manufacturière et les technologies de pointe".

Pendant sa viste, le président Tebboune a déclaré que "l’Allemagne est une grand amie de l’Algérie, et nous avons conclu avec l’Allemagne des accords, afin d’être leader, à ses côtés, dans la production de l’hydrogène vert, du gaz et de l’hélium, l’industrie automobile, la mécanique et d’autres domaines".

Le projet de gazoduc "SoutH2 COrridor"

Comme l'Espagne et l'Italie, l'Allemagne cherche à diversifier ses sources d'imports d'énergies. L'Algérie exporte déjà l'équivalent de 3,5 milliards d'euros de gaz naturel liquéfié. Une première livraison de gaz liquéfié en provenance d'Algérie est arrivé en Allemagne il y a deux semaines. Mais c'est l'hydrogène vert qui est au centre de ce partenariat.

L'hydrogène est qualifié de "vert" si l'électricité utilisée pour le fabriquer est d'origine renouvelable par exemple l'éolien ou le solaire, deux sources de production d'énergie dans lesquelles l'Algérie s'investit depuis plusieurs années, notamment avec l'aide de l'Allemagne.

Avec l'Allemagne, et l'Italie, l'Algérie développe le projet "SoutH2 Corridor" qui doit permettre l'exportation d'hydrogène vert depuis l'Algérie vers l'Allemagne, via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Ce projet de gazoduc est destiné à transporter de l'hydrogène vert de l'Afrique du nord vers l'Europe.

Une visite a haut potentiel donc dans le domaine des énergies renouvelables, un secteur dans lequel l'Algérie a décidé d'investir 60 milliards de dollars entre 2025 et 2029.

AFP/VNA/CVN