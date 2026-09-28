Aleksandar Vucic démissionne de la présidence serbe

Le président serbe Aleksandar Vucic a signé et remis sa démission dimanche 27 septembre, quittant ainsi ses fonctions de président.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je signe dès à présent le texte suivant : 'Conformément à l'article 116, paragraphe 5 de la Constitution de la République de Serbie, je remets ma démission de la fonction de président de la République'... Ana, ce document est destiné au parlement, et demain, tu iras à la passation des pouvoirs", a déclaré M. Vucic.

En vertu de la Constitution serbe et de la loi sur le président de la République, le mandat présidentiel prendra fin dès lors que sa démission écrite sera officiellement reçue par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit besoin d'approbation préalable. La présidente de l'Assemblée nationale, Ana Brnabic, assumera alors les fonctions présidentielles pour une durée maximale de trois mois, et devra convoquer une élection présidentielle dans ce délai.

M. Vucic a également indiqué qu'il participerait aux élections législatives anticipées prévues le 25 octobre en tant que simple citoyen.

Le parlement serbe a été dissous le 9 septembre. Selon la Constitution, un parlement dissous dispose de pouvoirs limités, tandis que le gouvernement en place continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.

Le 5 septembre, le Parti progressiste serbe (SNS) a désigné M. Vucic comme tête de liste électorale et candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections législatives anticipées.

À l'issue des élections du 25 octobre, le processus de formation d'un nouveau gouvernement débutera. Le président par intérim, après avoir consulté les représentants des listes électorales ayant obtenu des sièges, proposera un candidat au poste de Premier ministre à l'Assemblée nationale. Ce candidat présentera ensuite le programme de son gouvernement ainsi que la composition de son cabinet, qui devront être approuvés par la majorité de l'ensemble des députés.

Né à Belgrade en 1970, M. Vucic a occupé les postes de ministre de la Défense, de premier vice-Premier ministre et de Premier ministre. Il a été élu président en 2017 et réélu en 2022. La Constitution prévoit un mandat présidentiel de cinq ans, limité à deux mandats par personne.

Xinhua/VNA/CVN