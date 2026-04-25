Aquaculture : le Vietnam accélère sa transition verte

Le Vietnam est aujourd’hui le troisième exportateur mondial de produits aquatiques, derrière la Chine et la Norvège. Ses produits sont désormais présents dans plus de 170 pays et territoires, preuve de l’ancrage international d’un secteur devenu stratégique pour l’économie nationale.

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En 2025, la filière a poursuivi sa forte progression, s’affirmant comme l’un des piliers de l’économie nationale. La production a atteint près de 10 millions de tonnes, tandis que les exportations ont dépassé les 11 milliards de dollars.

L’aquaculture, en particulier l’élevage de crevettes et de pangasius, en constitue le principal moteur, représentant à elle seule plus de 60% de la production totale. Dans le même temps, le secteur s’inscrit dans une réorientation de fond : réduire progressivement la part de la pêche extractive, mieux respecter les réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et accélérer la transition vers des modèles de production à haute technologie, plus verts et plus durables.

Texte et photos : VNA - Phuong Nga/CVN