Hô Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN grâce à la numérisation des données

Après plus de trois années de mise en œuvre à titre pilote, l’application du journal de pêche électronique à bord des navires hauturiers à Hô Chi Minh-Ville produit des résultats encourageants.

>> Quang Ninh intensifie sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune" européen

>> Dà Nang met en œuvre les recommandations de la CE dans la lutte contre la pêche INN

>> Lutte contre la pêche INN : Dông Thap met en œuvre des recommandations de la CE

Photo : VNA/CVN

L’application du journal de pêche électronique à bord des navires hauturiers contribue à la modernisation de la gestion halieutique, au renforcement de la transparence des données et à un meilleur contrôle des activités d’exploitation des ressources marines, dans le cadre des efforts visant à lever l’avertissement sous forme de "carton jaune" lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Au port de Loc An, dans la commune de Phuoc Hai, des dizaines de navires accostent chaque jour dans une activité soutenue. Outre les opérations de déchargement, ce site joue un rôle d’appui technique, permettant aux pêcheurs de se familiariser avec les outils numériques.

Les pêcheurs reconnaissent que l’introduction du journal électronique de pêche a d’abord suscité des difficultés d’adaptation, notamment liées à la maîtrise des technologies mobiles. Toutefois, grâce à un encadrement de proximité assuré par les autorités locales et le personnel portuaire, son utilisation est progressivement devenue courante, offrant une solution plus simple, plus rapide et plus fiable que les méthodes traditionnelles de consignation.

Dans la commune de Binh Châu, plusieurs navires de plus de 15 m de longueur participent depuis 2023 à la phase pilote. À leur arrivée au port, les données sont directement extraites du système, permettant aux autorités compétentes de disposer d’informations précises sur les volumes de capture et facilitant ainsi la certification de l’origine des produits et l’établissement de rapports.

Selon les statistiques du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 4.445 navires de pêche, dont 80 unités hauturières impliquées dans ce dispositif expérimental. Cette initiative constitue une étape clé dans la transformation numérique du secteur et dans l’orientation vers une exploitation durable.

Le journal de pêche électronique permet de réduire significativement les délais et les erreurs liés à la saisie manuelle.

Les responsables locaux soulignent que cet outil renforce la traçabilité des produits de la mer et améliore l’efficacité de la surveillance des activités de pêche. Selon le calendrier établi, son utilisation deviendra obligatoire à partir du 1er juillet 2026 pour les navires d’une longueur de 24 m et plus, du 1er septembre 2026 pour ceux de 15 à moins de 24 m, et sera étendue à partir du 1er janvier 2027 aux navires de 12 à moins de 15 m.

Conçu pour fonctionner même en l’absence de couverture réseau, le système permet l’enregistrement continu des données en mer, celles-ci étant automatiquement synchronisées dès que le navire retrouve une zone de connexion, garantissant ainsi la fiabilité et la continuité des informations.

Selon Pham Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, la généralisation de cet outil revêt une importance stratégique pour la mise en place d’un système de traçabilité complet. Elle contribue également à renforcer la transparence et la valeur ajoutée des produits halieutiques vietnamiens.

Parallèlement, la mise en œuvre coordonnée d’autres dispositifs, tels que le système de surveillance des navires par satellite (VMS), le journal de pêche électronique et le contrôle des débarquements, devrait permettre au Vietnam de progresser vers la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne, après plus de neuf années d’efforts.

Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment en raison des compétences numériques encore limitées d’une partie des pêcheurs et du coût des équipements. Les autorités poursuivent ainsi leurs actions de sensibilisation, de formation et d’assistance technique afin d’assurer une adoption généralisée et efficace de ce dispositif.

VNA/CVN