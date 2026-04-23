Hô Chi Minh-Ville : les sciences et technologies ouvrent la voie à l'agriculture verte

Suite à l'élargissement de son espace de développement, l'agriculture de Hô Chi Minh-Ville se trouve à la croisée des chemins, entre opportunités majeures et défis de restructuration moderne.

>> Agriculture : la révolution technologique est en marche

>> Cap sur le développement de l'agriculture urbaine de haute technologie

>> Révolution verte 4.0 : le Vietnam accélère sa transition vers l’agriculture intelligente

Dans un contexte où les terres arables se réduisent sous l'effet d'une urbanisation galopante, alors que la demande en produits de haute qualité pour une mégapole de plus de 14 millions d'habitants ne cesse de croître, les sciences, les technologies et les modèles de production durables sont considérés comme les leviers essentiels.

Bien que la part de l'agriculture dans le GRDP de la ville ne représente que 1,68%, sa valeur contributive atteint le chiffre impressionnant de 50.050 milliards de dôngs, confirmant son rôle indispensable dans la sécurité alimentaire et la stabilité sociale.

Avec une superficie naturelle totale de 677.259 ha après fusion, la ville dispose d'environ 428.645 ha de terres agricoles, soit 63,3% du territoire. Cependant, la rapidité de l'urbanisation et les caprices du changement climatique imposent une mutation profonde : passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture de haute technologie, verte, circulaire et numérique.

Selon Vo Thanh Giàu, directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, le développement intensif par les biotechnologies et le numérique constitue la voie inévitable pour accroître la valeur de la production et s'adapter aux nouvelles réalités.

Sur le terrain, l'agriculture urbaine a déjà enregistré des résultats tangibles. Dans le secteur de la culture, la ville compte 692 établissements appliquant des technologies de pointe sur une surface de 18.432 ha. Notamment, 24 établissements exploitant 248 ha bénéficient d'une certification biologique, tandis que deux zones agricoles de haute technologie ont été officiellement reconnues.

La superficie cultivée selon les normes VietGAP atteint 20.352 ha pour une production de plus de 365.329 tonnes. Pour l'exportation, la ville a délivré 131 codes de zone de culture et 61 codes d'unités de conditionnement sur une surface totale de 344,725 ha, posant ainsi les bases d'une présence accrue sur le marché international.

Gestion efficiente des ressources

L'élevage n'est pas en reste avec 797 fermes de porcins, bovins et volailles utilisant des technologies avancées pour un cheptel total d'environ 14,5 millions de têtes. L'application de techniques telles que la sélection et le croisement des races, la mécanisation de la traite, l'usage de capteurs de gestion et le contrôle climatique des bâtiments a permis d'optimiser les rendements.

Actuellement, 74 établissements sont certifiés VietGAP pour un cheptel de plus de 1,66 million de têtes. Parallèlement, l'aquaculture progresse avec 171 établissements d'élevage de crevettes en eaux saumâtres sur 173 ha, utilisant des systèmes circulaires fermés. Le secteur des poissons d'ornement se distingue particulièrement avec une production de 250,8 millions d'individus, en hausse de 4,2%, générant un chiffre d'affaires à l'exportation de 15,39 millions de dollars.

L'orientation vers une agriculture verte se concrétise par une gestion efficiente des ressources et une réduction des émissions. L'accent est mis sur les serres et les filets protecteurs combinés à des systèmes d'irrigation automatisés, permettant de réduire drastiquement l'usage d'engrais et de pesticides chimiques. La ville encourage également les biotechnologies pour produire des intrants organiques.

Le modèle d'économie circulaire, où les sous-produits de culture et les déchets d'élevage sont transformés en bioénergie ou en engrais organiques, dessine progressivement des chaînes de valeur durables, réduisant les coûts tout en protégeant l'environnement.

L’économie circulaire est pressentie pour devenir une orientation majeure, particulièrement dans le contexte des grandes métropoles. L’exploitation des sous-produits agricoles, des déchets d’élevage et des déchets organiques permet non seulement de réduire la pression environnementale, mais aussi de générer une valeur économique élevée par unité de surface.

Vo Thanh Giàu estime qu’avec cette orientation, l’agriculture de Hô Chi Minh-Ville sera non seulement plus performante et durable, mais affirmera également, étape par étape, son rôle de centre d’innovation pour l’agriculture de haute technologie dans la région du Sud.

Pour concrétiser ces ambitions, Hô Chi Minh-Ville a instauré des mécanismes spécifiques, intégrés dans de grands programmes tels que le Plan de développement des variétés et de l'agriculture de haute technologie 2020-2030, ou le plan d'économie circulaire dans l'élevage à l'horizon 2030. Les autorités locales multiplient également les efforts de promotion commerciale et de soutien à la création de marques via des foires de produits agricoles certifiés.

Malgré les défis environnementaux des dix prochaines années, l'agriculture de la mégapole du Sud reste déterminée à franchir un nouveau cap grâce à l'innovation, se concentrant sur des produits phares à haute valeur ajoutée pour le marché intérieur et l'exportation durable.

Texte et photos : Truong Giang/CVN