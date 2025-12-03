Boeing

Afrique : le trafic aérien de passagers devrait croître de 6% par an jusqu'en 2044

Le trafic aérien de passagers en Afrique devrait connaître une croissance moyenne de 6% par an jusqu'en 2044, grâce à une population jeune, une classe moyenne en expansion, une urbanisation rapide et des investissements continus dans les aéroports ainsi que la connectivité, a déclaré mardi 2 décembre le constructeur aéronautique américain Boeing.

Selon les perspectives du marché commercial (CMO) 2025 de Boeing pour l'Afrique, la flotte d'avions commerciaux de la région devrait plus que doubler pour atteindre 1.680 appareils au cours des 20 prochaines années afin de répondre à la demande croissante en matière de transport.

Les avions monocouloir représenteront environ 70% des plus de 1.200 nouveaux appareils qui seront livrés au cours de cette période, soutenant ainsi l'expansion des liaisons intérieures et internationales court-courriers, a prédit la société.

"L'aviation est un catalyseur de l'expansion économique et des connexions intracontinentales en Afrique, s'appuyant sur la croissance du secteur que nous avons observée dans toute la région au cours des 20 dernières années", a indiqué Shahab Matin, directeur général de Boeing pour le marketing commercial au Moyen-Orient et en Afrique.

À mesure que les transporteurs africains élargissent leurs flottes et leurs réseaux de lignes, la demande en investissements et en personnel dans l'écosystème aéronautique augmentera, a ajouté Boeing. La société prévoit un besoin de 74.000 nouveaux pilotes, techniciens et membres d'équipage de cabine sur le continent au cours des 20 prochaines années.

Le directeur général de Boeing pour l'Afrique prévoit également une demande de services d'une valeur d'environ 130 milliards de dollars pour soutenir la croissance de la flotte et la résilience opérationnelle jusqu'en 2044.

