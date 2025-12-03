Allemagne : RTL accélère sur le streaming et supprime jusqu'à 600 postes

La filiale allemande du géant des médias RTL Group a annoncé mardi 2 décembre la suppression de 600 emplois sur ses sites dans le cadre d'un plan pour répondre à la concurrence des grands services de streaming américains.

"RTL Deutschland, dans le cadre de sa stratégie globale, s'oriente encore davantage vers le marché du streaming et prévoit pour cela une réorganisation complète", selon un communiqué de la société basée à Cologne (Ouest).

Dans ce cadre, "environ 600 postes seront supprimés sur l'ensemble des sites de RTL Deutschland" et ce "de manière socialement responsable", est-il ajouté.

Cette annonce intervient dans la continuité du choix fait par les acteurs européens de l'audiovisuel privé de se regrouper pour espérer résister aux géants américains - Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou HBO - qui disposent de budgets colossaux pour la production et l'acquisition de contenus.

La filiale allemande de RTL, groupe historique du Luxembourg, rappelle que les revenus publicitaires TV ont chuté de plus de 20 % dans le pays depuis 2019, tandis que sa plate-forme de streaming RTL+ a vu ses abonnés passer de 0,8 à 6,6 millions fin septembre 2025, avec une croissance soutenue vers la rentabilité prévue en 2026.

En juin, RTL a enfoncé le clou en achetant les activités germanophones du rival Sky diffusées en Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg, pour un montant pouvant atteindre un peu plus de 500 millions d'euros.

En cas d'accord des autorités compétentes, cela donnera naissance à un ensemble servant 11,5 millions d'abonnés avec une offre mêlant divertissement, films et séries, information et droits sportifs, incluant des rencontres du championnat de football allemand ou la Formule 1.

"Avec la croissance dynamique de RTL+ et la future acquisition de Sky, nous disposons d'une base solide pour réussir à l'avenir", a déclaré Stephan Schmitter, président du directoire de RTL Deutschland, dans le communiqué.

Autre grand nom des médias en Europe, le groupe italien MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille Berlusconi, a de son côté pris le contrôle de l'Allemand ProSiebenSat.1, avec le même objectif de former un géant européen face aux plateformes américaines de streaming.

