Record de pluie en novembre depuis 2012 dans des régions inondées en Asie

Les précipitations en Asie du Sud-Est et au Sri Lanka ont été d'une abondance inédite pour un mois de novembre depuis plus d'une décennie dans plusieurs régions frappées par les inondations meurtrières, selon l'analyse par l'AFP de données météorologiques américaines.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

De vastes zones d'Indonésie, des Philippines, de Malaisie, du Vietnam, de Thaïlande et du Myanmar, ainsi que des portions du Cambodge et du Laos, ont enregistré des cumuls de pluie jamais observés en novembre par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) depuis 2012 selon ses relevés mensuels.

La quasi-totalité du Sri Lanka a également connu des pluies record.

Ces derniers jours, des pluies torrentielles ont déversé des trombes d'eau sur l'ensemble du Sri Lanka et certaines régions de Sumatra (Indonésie), du Sud de la Thaïlande et du Nord de la Malaisie. Le bilan dépasse les 1.200 morts et des centaines de disparus. On compte 1,1 million de déplacés en Indonésie et, au Sri Lanka, 1,5 million d'habitants sont sinistrés.

De fortes pluies sont courantes pendant la mousson. Mais le changement climatique rend plus fréquentes et intenses ces tempêtes tropicales, qui ont provoqué sur le mois écoulé des excédents de précipitations mensuelles allant par endroits jusqu'à un mètre au-dessus de la moyenne 1991-2020 des mois de novembre.

Écologistes, experts et même le gouvernement indonésien ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain.

Dans le Sud-Est de la Thaïlande, les cumuls de précipitations mensuels dépassent à certains endroits 1,5 m, selon les données combinant relevés de stations, observations satellitaires et modèles météorologiques.

Au Vietnam, les pluies étaient notamment record dans la province montagneuse de Dak Lak (Centre), tout comme de vastes parties de la zone frontalière entre Vietnam et Cambodge.

Aux Philippines, des records de précipitations ont également été battus dans le Nord de l'archipel.

AFP/VNA/CVN