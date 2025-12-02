Changement climatique

Singapour renforce sa stratégie de lutte contre les inondations localisées

Singapour renforce sa stratégie de lutte contre les inondations localisées, en mettant l'accent sur la résilience sociale et en poursuivant ses investissements dans les infrastructures de drainage, selon Ong Tze-Ch’in, directeur général du Public Utilities Board (PUB).

>> Ouverture de la semaine internationale de l’eau à Singapour

>> Les Singapouriens subissent un record de 822 millions de dollars de pertes

>> Singapour lance une étude quinquennale sur la dépression

Photo : CTV/CVN

Ong Tze-Ch’in a souligné qu'il est impossible de prévenir toutes les inondations, en particulier pendant la mousson du Nord-Est, période où les fortes pluies sont intensifiées par le changement climatique. Des événements récents, tels que les inondations de Jalan Seaview, à Mountbatten, qui ont duré près de trois heures, démontrent que les inondations peuvent désormais persister plus longtemps que les épisodes d'une heure habituellement observés.

La troisième étude nationale de Singapour sur le changement climatique montre que le réchauffement climatique accroît la fréquence et l'intensité des fortes pluies. Ong Tze-Ch’in a insisté sur l'importance des campagnes de sensibilisation du public afin de garantir la préparation des résidents et des entreprises, soulignant qu'une réponse efficace au changement climatique nécessite la participation de toute la société.

Le gouvernement continue d'investir massivement dans les infrastructures de drainage. Au cours de l'exercice budgétaire actuel, 150 millions de dollars américains (environ 39 millions de dollars américains) ont été alloués à la modernisation du système. De nouvelles installations, comme la station de pompage Syed Alwi à Jalan Besar, sont dotées de réservoirs souterrains qui détournent l'eau du canal Rochor lors de fortes pluies afin de prévenir les inondations.

Outre les efforts de l'État, le PUB encourage les résidents et les entreprises à suivre les prévisions météorologiques et à éviter les zones inondables. Les campagnes de sensibilisation lancées en 2024 se poursuivent, notamment par l'expérimentation de méthodes innovantes telles que l'utilisation des signaux des réseaux mobiles pour estimer l'intensité des précipitations. Le PUB prévoit d'intégrer les alertes d'inondation à Google Maps et d'ajouter 650 capteurs de niveau d'eau d'ici 2028 afin d'améliorer les systèmes d'alerte précoce.

VNA/CVN