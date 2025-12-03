Zone euro : le taux de chômage en légère hausse en octobre

Le taux de chômage a légèrement augmenté en octobre dans la zone euro, à 6,4% de la population active, contre 6,3% le mois précédent, a annoncé Eurostat mardi 2 décembre.

>> Zone euro : le chômage stable en juin, à 6,2%

>> Le taux de chômage stable en France, mais les jeunes inquiètent

>> Zone euro : taux de chômage en légère hausse en août, à 6,3%

>> Tunisie : légère hausse du taux de chômage au troisième trimestre 2025

Ce taux est inchangé par rapport à un an plus tôt, a précisé l'Office européen de statistiques dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est stable par rapport au mois précédent, à 6,0%, et en légère hausse par rapport à un an plus tôt où il évoluait à 5,8%, son plus bas niveau historique.

Eurostat estime que 13,35 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en octobre, dont 11 millions dans la zone euro.

En France, le taux de chômage s'est maintenu à 7,7%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau qui reste supérieur à celui de ses deux grands voisins, l'Allemagne (dont le taux est inchangé à 3,8%) et l'Italie (où il est en baisse à 6% contre 6,2% en septembre).

Au sein de l'UE, le taux le plus faible a été enregistré à Malte (+0,1 point à 3,1%), et le plus élevé en Espagne (stable à 10,5%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) est quant à lui stable par rapport à septembre dans l'UE, à 15,2%, comme dans la zone, à 14,8%, selon Eurostat.

AFP/VNA/CVN