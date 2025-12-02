Indonésie : le bilan des inondations et des glissements de terrain monte à 604 morts

Le bilan des récents glissements de terrain et inondations dans trois provinces de l'île indonésienne de Sumatra s'élève désormais à 604 morts, avec 464 personnes portées disparues, a déclaré le 1 er décembre l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Les opérations de secours se poursuivent à plein régime dans toutes les zones touchées, a indiqué l'agence.

Elle a fait état d'environ 570.000 personnes déplacées par les inondations dans les provinces de Sumatra du Nord, Sumatra occidental et Aceh. Les dégâts causés aux routes et les perturbations des réseaux de communication ont rendu certaines zones sinistrées inaccessibles, et les secours sont principalement acheminés par voie aérienne.

Le président indonésien, Prabowo Subianto, a annoncé le 1er décembre que les efforts de sauvetage et d'assistance du gouvernement étaient totalement mobilisés.

Il a souligné que l'Indonésie devait réagir efficacement au changement climatique et que les gouvernements locaux devaient jouer un rôle plus important dans la protection de l'environnement et la préparation aux futurs événements météorologiques extrêmes.

