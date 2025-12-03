Violences au Mozambique : 300.000 déplacés depuis juillet

L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré mardi 2 décembre être "profondément préoccupée" par le nombre de civils fuyant les violences dans le Nord du Mozambique, où les déplacements de population ont connu une forte accélération ces 15 derniers jours.

Photo : ONU/CVN

Selon l'agence, les violences liées à l'insurrection jihadiste dans la province de Cabo Delgado, qui s'étendent désormais jusqu'à la province de Nampula un peu plus au sud, ont fait fuir près de 100.000 personnes ces deux dernières semaines.

"Au cours des trois derniers mois, on estime à au moins 287.000 le nombre de personnes déplacées. Cependant, ce chiffre ne concerne que les personnes enregistrées (...) on peut donc estimer à au moins 300.000 le nombre de déplacés depuis juillet", a déclaré à la presse à Genève depuis le Mozambique, Xavier Creach, représentant du HCR.

Pendant cette période, M. Creach indique que le HCR a constaté "une réelle et très inquiétante intensification du conflit, avec de multiples attaques simultanées frappant différents districts en même temps" qui forcent les déplacements et compliquent la tâche des humanitaires.

"Nous ne parvenons pas à répondre aux besoins de la population. L'aide humanitaire fait défaut (...) Les gens dorment dans des centres communautaires et des écoles surpeuplés ; de nombreuses femmes dorment dehors, sous des arbres. La saison des pluies a commencé et la plupart des besoins restent très difficiles à satisfaire, notamment en matière d'hygiène et de nourriture", poursuit le responsable du HCR.

"Les acteurs humanitaires (...) ne peuvent maintenir la réponse sans soutien et ressources supplémentaires", prévient l'organisation, qui "lance un appel urgent à la communauté internationale pour protéger les personnes contraintes de fuir, renforcer les communautés d'accueil déjà fragilisées et prévenir toute nouvelle aggravation de la crise".

Depuis le début du conflit en 2017, plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées au Mozambique, indique encore le HCR. D'après l'ONG Acled, qui collecte des données sur les zones de conflit, cette insurrection a déjà fait plus de 6.200 morts.

AFP/VNA/CVN