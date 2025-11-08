États-Unis : plus de 1.000 vols annulés en raison des conséquences du "shutdown"

Plus de 1.000 vols ont été annulés vendredi 7 novembre aux États-Unis en raison d'une réduction du trafic aérien due à une pénurie de contrôleurs aériens pendant la plus longue fermeture du gouvernement fédéral de l'histoire du pays.

>> Malgré le "shutdown", Trump ordonne au Pentagone de payer les militaires

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le site de suivi des vols FlightAware a indiqué qu'en date de vendredi 17H00 heure locale, 4.309 vols avaient été retardés et 1.002 annulés.

Cette décision fait suite à l'annonce faite mercredi par le ministère des Transports et l'Administration fédérale de l'aviation civile (FAA) selon laquelle le gouvernement fédéral allait réduire le trafic aérien dans 40 aéroports à partir de vendredi.

Le plan d'annulation des vols imposé par la FAA prévoit une réduction de 4% des opérations vendredi 7 novembre. Cette réduction passera à 6% mardi prochain, à 8% jeudi prochain et à 10% vendredi prochain.

Bryan Bedford, patron de la FAA, avait dit début de semaine qu'une réduction de 10% de la capacité prévue serait appropriée, tandis que le ministre des Transports, Sean Duffy, a averti vendredi qu'elle pourrait atteindre 20% si le "shutdown" fédéral venait à se prolonger.

Depuis le début de celui-ci, environ 13.000 contrôleurs aériens et quelque 50.000 agents de sécurité aéroportuaire ont été contraints de travailler sans solde. M. Duffy a récemment dit que certains contrôleurs aériens travaillaient dix heures par jour, six jours par semaine.

Un nombre croissant d'entre eux ont pris des congés, entraînant une grave pénurie de personnel, ce qui a aggravé les retards de vols dans le pays et suscité des inquiétudes quant à la sécurité aérienne.

Xinhua/VNA/CVN