Australie

Les enfants seront "moins en sécurité" avec l'interdiction des réseaux sociaux

Le géant du streaming vidéo YouTube a critiqué mercredi 3 décembre l'interdiction imminente des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, qualifiant ces lois, une première mondiale, de "précipitées" et dangereuses pour les enfants.

"Surtout, cette loi ne tiendra pas sa promesse de rendre les enfants plus en sécurité en ligne et, en fait, rendra les enfants australiens moins en sécurité sur YouTube, a déclaré la société américaine dans un communiqué. Nous l'avons entendu de parents et d'éducateurs qui partagent ces inquiétudes".

L'Australie va interdire aux moins de 16 ans, à partir du 10 décembre, l'accès à une série des plateformes et sites web les plus populaires au monde, notamment Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

Ce dernier, l'un des plus consultés au monde, aurait pu être exempté, afin de permettre aux enfants d'y visionner des vidéos éducatives.

Mais le gouvernement a abandonné l'idée en juillet, estimant que les jeunes devaient absolument être protégés des "algorithmes prédateurs".

YouTube a assuré que tous ses utilisateurs âgés de moins de 16 ans seraient automatiquement exclus le 10 décembre.

L'entreprise déterminera qui est concerné en se basant sur les âges renseignés par les internautes sur leurs comptes Google, servant à se connecter à YouTube.

Néanmoins, les trop jeunes pourront toujours aller sur le site sans compte, même s'ils n'auront plus accès à des fonctionnalités telles que les "paramètres de bien-être", relatifs au confort notamment, et les "filtres de sécurité" conçus, par exemple, pour empêcher des vidéos non-destinées à certains publics d'apparaître.

Selon Rachel Lord, responsable de la politique publique de YouTube, cette "réglementation précipitée comprend mal (la) plateforme et la façon dont les jeunes Australiens l'utilisent".

La plateforme ne supprimera pas les comptes et donnera la possibilité aux détenteurs de les réactiver quand ils auront atteint l'âge légal.

Cette législation australienne suscite un intérêt international, de la part de pays curieux de voir si une interdiction s'avère efficace pour lutter contre les dangers des réseaux sociaux.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, les a qualifiés de "plateforme de pression sociale, vectrice d'anxiété, un outil pour les arnaqueurs et, pire que tout, pour les prédateurs en ligne".

Les opérateurs en infraction s'exposeront à des amendes de 32 millions de dollars s'ils ne réalisent pas des "avancées raisonnables" pour se conformer. Cependant, ce concept n'a pas été clairement expliqué par les autorités.

