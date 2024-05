Les souvenirs d’une petite Chinoise photographiée aux côtés du Président Hô Chi Minh

>> Le Président Hô Chi Minh, l'âme de la révolution vietnamienne, dit Poldi Sosa Schmidt

>> Le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des Vietnamiens du Laos

Photo : VOV Chine/VNA/CVN

Ce jour-là, Wang Feng suivait son père, un correspondant l’Agence Chine Nouvelle (Xinhua) au Vietnam, à l'aéroport de Gia Lâm pour la couverture médiatique de la visite du maréchal soviétique Kliment Yefremovich Voroshilov au Vietnam.

Soixante-sept ans se sont écoulés mais ce jour-là demeure profondément ancré dans la mémoire de Wang Feng qui est la petite fille chinoise susmentionnée. À l’occasion du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai), elle a accordé à VOV un entretien.

Pendant près de 30 ans de carrière journalistique, dont environ 20 ans au sein de l’Agence Chine Nouvelle (Xinhua), Wang Feng s'est rendue au Vietnam à quatre reprises et a rédigé de nombreux articles sur notre pays qu'elle considère comme sa deuxième patrie. Parmi ces voyages, le quatrième a été remplie d’émotion, notamment lors de sa visite au mausolée du Président Hô Chi Minh à Hanoï.

Photo : CTV/CVN

"Chaque fois que je me rendais au Vietnam, c’était dans le désir de rencontrer le Président Hô Chi Minh. En 2017, j'ai enfin eu l’occasion de me rendre au mausolée… À l'intérieur, l'atmosphère est solennelle, avec cette longue allée inspirant le respect et la gravité. Toutes les lumières sont dirigées vers lui. Il semble paisible. Mes camarades et moi nous sommes inclinés trois fois de chaque côté et au milieu, devant la dépouille du Président Hô Chi Minh. Ces rituels et gestes de respect sont profondément enracinés dans la culture chinoise", nous raconte-t-elle.

VOV/VNA/CVN