La farine de riz de Sa Dec, un patrimoine à préserver

Photo : Van Tri/VNA/CVN

Sa Dec se prête particulièrement bien à la riziculture et tous les produits à base de riz, la farine a fortiori, y sont d’une qualité exceptionnelle.

Au XVIIIe siècle, beaucoup de personnes originaires du Nord et du Centre sont venues s’installer à Sa Dec pour y tenter leur chance. Comme il leur fallait stocker de la nourriture pendant la saison des pluies, elles ont eu l’idée de fabriquer de la farine de riz, qui se conserve plus facilement…

Petit à petit, ce qui n’était au départ qu’un expédient, est devenu une véritable spécialité artisanale, notamment au village de Tân Phu Dông, qui en a fait son argument économique numéro un.

La farine de riz de Sa Dec est blanche, lisse et molle. Elle possède un arôme unique, qui fait la fierté de Nguyên Van Nuong, l’héritier d’une longue lignée de fabricants…

"Mes enfants et moi, nous avons bien l’intention de perpétuer la tradition. Et nous ne sommes pas les seuls : les autres producteurs, aussi, sont bien conscients de la nécessité de préserver et de valoriser notre artisanat local", nous dit-il.

Le fait est que l’on continue toujours à produire de la farine de riz à Sa Dec, et que de nombreux foyers peuvent ainsi s’enrichir.

Faire de la farine de riz n’est pas une mince affaire. Il faut d’abord savoir choisir le riz, savoir le rincer, le moudre… Après quoi, il faut pétrir la farine obtenue, la faire sécher et l’emballer. Mais depuis quelques années, les machines allègent la tâche des fabricants, qui peuvent ainsi miser sur une plus grande quantité, sans que la qualité n’en pâtisse.

Photo : Van Tri/VNA/CVN

Actuellement, Sa Dec compte plus de 160 producteurs de farine de riz. La production moyenne est de plus de 30.000 tonnes de farine par an. De nombreux produits à base de farine de riz ont été certifiés dans le cadre du programme "À chaque commune son produit" : c’est le cas de la farine de riz brun, de l’orge aux graines de lotus, des vermicelles de riz, de la farine de riz à la noix de coco, des pâtes de riz, des nouilles sèches...

Ces produits se vendent actuellement dans les supermarchés de l'ensemble du pays et s'exportent même vers certains marchés étrangers.

Mieux encore, la farine de riz de Sa Dec a été classée le 26 avril dernier au patrimoine culturel immatériel national. Mais pour Vo Thi Binh, la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Sa Dec, il reste encore beaucoup à faire…

"Il va falloir mettre en avant cet aspect à la fois traditionnel et moderne dans les modes de production. Mais il va falloir aussi diversifier les produits et en améliorer la qualité pour conquérir des marchés plus exigeants", nous explique-t-elle.

Il existe à ce stade un projet de développement de la filière, qui prévoit notamment de miser sur les coopératives, mais aussi de lancer le tourisme communautaire.

VOV/VNA/CVN