Un dirigeant du Parti examine les préparatifs du XIVe Congrès

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, également président du sous-comité chargé de l'organisation du XIV e Congrès national du Parti, a présidé le 19 décembre une réunion du bureau permanent du sous-comité afin d'examiner les préparatifs accomplis jusqu'à présent et les tâches restant à accomplir d'ici au congrès.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, Lâm Thi Phuong Thanh, membre du Comité central du Parti et représentante du Bureau du sous-comité, a présenté un rapport sur la coordination des préparatifs organisationnels et de service en vue du XIVe Congrès depuis la précédente réunion de novembre.

Après avoir entendu le rapport et les observations, Trân Câm Tu a constaté qu'au 19 décembre, les tâches avaient globalement été réalisées conformément au calendrier prévu.

Il a souligné que les médias devraient intensifier leurs efforts de communication, tant au niveau national qu'international, afin de mettre en lumière les principales réalisations du pays au cours des quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) et des cinq années de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, tout en insistant sur l'importance et le caractère crucial du XIVe Congrès - un événement politique majeur et décisif pour le développement de la nation dans cette nouvelle ère.

Le dirigeant s'est dit confiant que les organismes concernés poursuivront leurs efforts concertés pour achever les préparatifs organisationnels et opérationnels d'ici le 31 décembre, garantissant ainsi la préparation des dernières répétitions avant l'ouverture du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN