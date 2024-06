La musique vietnamienne résonne à la Philharmonie de Berlin

Pour la première fois, le chœur de chambre allemand Lichtenberger Piekfeine Töne a interprété des airs folkloriques vietnamiens au sein de la prestigieuse Philharmonie de Berlin, l’une des plus grandes salles de concert au monde.

>> Pandémie et dàn tranh : quand la musique adoucit les mœurs

>> Trân Tuân An, un virtuose de la guitare aux États-Unis

>> Une nouvelle aventure musicale pour Tri Nguyên

>> L'artiste de jazz d’origine vietnamienne Julian-Quan Viet Le

Photo : VNA/CVN

Le chœur de chambre allemand Lichtenberger Piekfeine Töne a présenté le 20 mai dernier les chansons folkloriques vietnamiennes Cây truc xinh (Phyllostachys magnifique), Qua câu gio bay (Traverser le pont au vent), Bèo dat mây trôi (À la dérive) et Ngua ô thuong nho (Le cheval noir nostalgique), captivant le public.

C’est le résultat du projet musical Berlin - Hanoï 2023 du Lichtenberger Piekfeine Töne, mis en œuvre grâce à la collaboration entre la cheffe d’orchestre allemande Katrin Hübner et le couple d’artistes de musique traditionnelle vietnamienne Trân Phuong Hoa et Lê Manh Hùng. Ce projet a également bénéficié de la participation de certains artistes vietnamiens qui ont présenté des œuvres musicales du Vietnam, d’Allemagne et d’autres pays du monde.

Les œuvres ont été spécialement arrangées pour le chœur par le Professeur de musique Dang Ngoc Long à Berlin, le compositeur Jezzy Da Lam Huong Thao Nguyên à Munich et la cheffe d’orchestre Katrin Hübner.

En plus des instruments classiques, les artistes Trân Phuong Hoa et Lê Manh Hùng ont intégré des instruments de musique traditionnels de leur pays. Plus de 100 choristes de trois chœurs allemands ont interprété ces pièces avec brio.

Intégrer la musique folklorique au courant musical moderne est déjà une tâche difficile, mais faire résonner les chansons folkloriques vietnamiennes dans une “cathédrale de la musique” renommée, au sein d’un programme de concert grandiose, soigneusement mis en scène et subtil, est encore plus difficile.

De plus, la musique folklorique vietnamienne est une nouveauté pour de nombreux pays européens, et son apparition dans de grandes villes, des lieux historiques célèbres, de nombreux festivals de musique internationaux, certaines pièces de théâtre, films de fiction, documentaires, émissions de télévision, et orchestres de différents genres musicaux, montre que la culture vietnamienne s’est hissée au niveau mondial.

Une vraie réussite

La présentation d’œuvres vietnamiennes par le chœur de chambre allemand Lichtenberger Piekfeine Töne marque la poursuite des “premières fois” de la musique folklorique vietnamienne en Allemagne : Concert de musique folklorique vietnamienne à l’Hôtel de ville de Berlin en 1998 ; Apparition de la musique folklorique vietnamienne au Centre culturel mondial de Berlin en 2000 ; Musique folklorique vietnamienne jouée au Beethoven Haus de Bonn en 2001 ; Lancement en 2007 du programme d’instruments de musique folklorique vietnamiens dans le réseau des écoles de musique de Berlin et continue encore aujourd’hui ; Présentation de l’Opéra Con rông chau tiên (Les enfants du dragon et de la fée) au Palais présidentiel allemand à Berlin en 2015 ; Présentation en 2022 par le chœur de l’école Gymnasium Max Planck de Berlin des chansons Trông com (Tambourin oblong), Inh la oi (Oh Inh la), Cây truc xinh...

Photo : VNA/CVN

Le Professeur de musique Dang Ngoc Long, qui a adapté l’œuvre Bèo dat mây trôi pour le chœur, a exprimé sa joie de voir la musique folklorique vietnamienne être interprétée à la Philharmonie de Berlin, l’une des salles de concert les plus prestigieuses du monde.

Il a partagé : “À travers ceci, la musique folklorique vietnamienne se développera et résonnera partout. Que mon œuvre +Bèo dat mây trôi+ ait été sélectionnée pour faire partie d’un programme de représentation si soigneusement préparé et vivant est une réelle fierté et une grande émotion pour moi”.

Nguyên Huy Liêm, est un passionné de musique classique, en particulier de chants folkloriques vietnamiens arrangés pour des chœurs ou des instruments en général. Il a confié : “Pour moi, +Bèo dat mây trôi+ est une vraie réussite. Le chœur d’artistes non professionnels y apporte une dimension exceptionnelle par leur interprétation nouvelle mais préservant l’essence vietnamienne de chaque œuvre”.

Un spectateur de la ville de Francfort a déclaré : “Sous la direction de la cheffe d’orchestre Katrin Hübler, les chœurs et deux artistes de musique folklorique vietnamiens Trân Phuong Hoa et Lê Manh Hùng ont offert aux spectateurs des moments vivants et profondément marqués par les couleurs du Vietnam. Près d’un millier de spectateurs se sont levés, applaudissant longuement, montrant à quel point ils accueillaient avec passion la musique vietnamienne”.

Dans la salle bondée, des Vietnamiens ayant étudié ou travaillé en Allemagne et venus assister à cette soirée musicale exceptionnelle ont ressenti une grande fierté. De nombreuses personnes vivant dans des États très éloignés, parfois à des centaines de kilomètres, ont pris la route rien que pour pouvoir écouter “le chœur de chambre allemand interprétant la musique folklorique vietnamienne”.

Phuong Hoa - Phuong Nga/CVN