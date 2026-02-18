Municipales à Paris

Chikirou veut augmenter la taxe foncière

Sophia Chikirou, candidate de La France Insoumise (LFI) à la mairie de Paris, entend augmenter la taxe foncière pour pouvoir financer ses mesures, notamment en faveur du logement, de l'éducation et l'écologie, à ses yeux insuffisamment financés par la maire sortante Anne Hidalgo.

Photo : AFP/VNA/CVN

La députée insoumise, qui présentait mardi son programme à la presse, est la seule des candidats à l'Hôtel de ville à proposer une hausse de la taxe foncière, qui a augmenté de 52% sous la mandature de l'édile socialiste mais reste l'une des plus faibles des grandes villes françaises.

Son programme prévoit d'augmenter le budget de fonctionnement de la ville de 240 millions d'euros par an, et porter l'investissement de 1,6 milliard à 2,4 milliards d'euros par an.

Ces hausses seraient compensées par un plan de 190 millions d'euros d'économies par an et par une augmentation de la taxe foncière qui passerait de 20,5 points à 23 points, ainsi que de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires comme le permet désormais la loi.

La candidate vise une "gestion soutenable" de la dette de la ville (9,3 milliards d'euros) pour pouvoir la rembourser "intégralement sur douze ans".

Près de 30% des nouvelles dépenses seront consacrées au logement, avec l'objectif de créer 80.000 logements publics, en majorité sociaux, supplémentaires. Le candidat de la gauche unie sans LFI, Emmanuel Grégoire, souhaite lui créer 60.000 logements publics.

Dans une stratégie de "baisse des loyers", Sophia Chikirou promet de tripler le nombre d'agents chargés de contrôler l'encadrement des loyers, qui passeraient à une centaine, alors que "33% des offres ne respectent pas l'encadrement", a-t-elle souligné.

"On se battra en parallèle à l'Assemblée nationale pour un encadrement des loyers à la baisse et pour l'encadrement des loyers des commerces", a ajouté l'Insoumise. Elle reproche à la municipalité sortante d'avoir favorisé une "gentrification" en investissant dans le cadre de vie de certains quartiers sans bloquer les loyers.

La candidate souhaite "refonder le service public d'éducation communale", en recrutant 2.000 animateurs du périscolaire supplémentaires, et en titularisant les 4.000 animateurs actuellement vacataires.

"La ville a fait n'importe quoi avec le recrutement dans le périscolaire", a-t-elle cinglé, pointant la "responsabilité" d'Emmanuel Grégoire, en tant qu'ancien adjoint à l'Hôtel de ville, dans la crise que traverse le secteur.

La cantine et le périscolaire seront gratuits pour les trois premières tranches du quotient familial, ainsi que les fournitures scolaires.

L'Insoumise propose aussi un "RSA" pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre 18 et 25 ans.

Le budget consacré à l'écologie sera augmenté de 208 millions d'euros par an, notamment pour rénover 6.000 logements sociaux par an, végétaliser 300 hectares comme promis par le plan local d'urbanisme (PLU bioclimatique) et achever le plan vélo.

AFP/VNA/CVN