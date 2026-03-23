Cuc Phuong ambitionne de devenir une "banque de gènes" naturelle d'ici 2050

Le parc national de Cuc Phuong et l'association Save Vietnam’s Wildlife (SVW) ont lancé le premier plan d'action de réensauvagement d'un parc national au Vietnam. Ce plan définit des mesures visant à restaurer la faune sauvage et à reconstruire les écosystèmes de la plus ancienne aire protégée du pays.

>> Ninh Binh - Hà Nam - Nam Dinh : un nouvel axe de croissance touristique prometteur

>> Lonely Planet met en lumière huit plus beaux parcs nationaux du Vietnam

>> Planter 62.000 arbres pour réduire les dommages causés par les intempéries

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Dans le cadre du Plan d'action de réensauvagement de Cuc Phuong 2026-2035, avec une vision à l'horizon 2050, cette initiative vise à transformer le parc en une banque de gènes naturelle capable de fournir des populations d'animaux sauvages à d'autres aires protégées du pays.

L’objectif ultime est de réintroduire la faune sauvage dans ses habitats naturels afin qu’elle puisse remplir ses fonctions écologiques, a déclaré le directeur du parc, Nguyeen Van Chinh, lors du lancement du projet le 20 mars.

Entre 2026 et 2035, le parc axera ses efforts sur quatre piliers : la recherche scientifique et la restauration des habitats, les réintroductions prioritaires, le suivi post-relâcher et une approche "Une seule santé" reliant la santé des écosystèmes, des animaux et des humains afin de réduire les risques de transmission de zoonoses.

Les efforts de réensauvagement s’étendront au-delà des 22 400 hectares du parc, pour inclure un corridor interprovincial reliant Ninh Binh, Thanh Hoa et Phu Tho, couvrant plus de 50.000 hectares et visant à renforcer la connectivité des habitats et des patrimoines génétiques, ont indiqué les organisateurs.

Une campagne phare, « Cuc Phuong sans pièges », vise à éliminer plus de 95 % des collets dans les zones de relâcher avant la remise en liberté des animaux, grâce à des patrouilles et une surveillance continues. Les communautés locales jouent un rôle central dans ce plan, participant aux patrouilles et à la surveillance tout en promouvant des moyens de subsistance durables tels que l'écotourisme. Des projets pilotes de paiement au résultat permettront de tester des mécanismes de partage des bénéfices de la conservation avec les résidents.

Le directeur de SVW, Nguyên Van Thai, a déclaré que les partenariats entre les ONG et les parcs nationaux sont essentiels et a promis un soutien financier et technique conforme aux normes de l'UICN.

Doan Hoài Nam, directeur adjoint du Département des forêts et de la protection des forêts, a félicité le parc pour son rôle moteur dans cette initiative et a indiqué que le département continuerait à soutenir les efforts de sauvetage, de conservation et de réensauvagement, tout en publiant des directives techniques pour améliorer la mise en œuvre.

VNA/CVN