Le Vietnam renforce sa présence sur la carte financière mondiale

Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang fait son entrée dans le classement mondial GFCI 40. Cette reconnaissance marque un jalon important dans son développement, alors que le pays s’attache à consolider la confiance des investisseurs.

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La 40e édition de l’Indice mondial des centres financiers (Global Financial Centres Index - GFCI 40), publiée en septembre dernier par le cabinet britannique Z/Yen Partners et le China Development Institute (CDI), a reconnu le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville dans le classement mondial.

Photo : VNA/CVN

Le GFCI 40 a classé 117 places financières sur 139 étudiées. Pour établir ce palmarès, l’étude a croisé 144 indicateurs quantitatifs issus de grandes institutions (Banque mondiale, Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE, Organisation des Nations unies…) et 39.531 évaluations fournies par plus de 6.100 professionnels du secteur.

Hô Chi Minh-Ville accélère son ascension

Avec 692 points, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) est classé au 67e rang mondial, gagnant ainsi 17 places et 27 points par rapport à l’évaluation GFCI 39 publiée en mars 2026. Il s’agit de la deuxième plus forte progression au niveau mondial dans cette édition, juste derrière Copenhague, au Danemark, qui a gagné 19 places. En deux classements consécutifs jusqu’en 2026, la mégapole du Sud a gagné un total de 28 places, affirmant progressivement sa position au sein du réseau financier international.

Pour sa part, le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang (VIFC-DN) se hisse au 71e rang mondial. La présence conjointe de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang dans le GFCI 40 constitue une étape clé pour l’essor du Vietnam sur la carte des centres financiers internationaux.

Lancé en février 2026, le VIFC-HCMC a déjà franchi sa phase initiale pour entamer la mise en relation directe avec des ressources d’investissement concrètes. Commentant les perspectives de développement, Marc Knapper, membre du Groupe consultatif stratégique du VIFC-HCMC et ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a qualifié de “signal positif” la progression de 17 places, tout en soulignant qu’un ”classement élevé ne constituait pas l’objectif ultime”. La véritable mesure réside dans la capacité à transformer la confiance accrue des investisseurs en flux de capitaux substantiels vers l’économie.

D’après Marc Knapper, l’atteinte de cet objectif repose sur une collaboration étroite entre régulateurs et acteurs du marché. Il a ainsi préconisé de sécuriser le cadre juridique, de renforcer la protection des investisseurs, de dynamiser les marchés de capitaux et de moderniser les compétences de la main-d’œuvre financière.

Après neuf mois de création et de développement, le VIFC-DN s’attache non seulement à édifier une place financière internationale, mais aussi à structurer un écosystème économique destiné à connecter les capitaux étrangers aux opportunités d’investissement au Vietnam.

Pour Dang Dinh Duc, vice-président permanent de l’organe exécutif du VIFC-DN, cette entrée sur la carte mondiale des centres financiers constitue un résultat important, reflétant les bases progressivement établies par le centre et les autorités de Dà Nang pour se connecter aux flux de capitaux, aux institutions et aux marchés internationaux.

Ressources humaines internationales

Photo : VNA/CVN

Depuis sa création, le VIFC-DN considère les ressources humaines internationales comme un fondement essentiel de son développement. Le centre a attiré trois experts internationaux occupant des postes spécialisés clés, forts d’une expérience pratique dans des centres financiers internationaux au Qatar, au Kenya et sur plusieurs grands marchés mondiaux. Cette équipe apporte notamment son expérience dans le développement des centres financiers internationaux, les cadres juridiques, les marchés de capitaux, les Fonds d’investissement, les technologies financières et les nouveaux modèles financiers. Elle permet au VIFC-DN de s’inspirer directement des pratiques internationales et de renforcer ses connexions avec les réseaux d’experts, d’investisseurs et d’institutions financières internationales.

Le centre cherche également à anticiper les nouveaux produits et services financiers, notamment dans la finance verte, les crédits carbone, la gestion d’actifs et les fonds d’investissement, les marchés de capitaux, les plateformes de négoce de matières premières, les technologies financières, la tokenisation et les actifs numériques.

Dans la période à venir, le VIFC-DN poursuivra, avec le VIFC-HCMC, ses efforts pour accélérer la finalisation des procédures, des textes d’application et des mécanismes de fonctionnement du Centre financier international du Vietnam. “L’objectif est de se rapprocher des pratiques internationales tout en tenant compte des conditions et orientations de développement du Vietnam”, a indiqué Dang Dinh Duc.

Parallèlement, le VIFC-DN élargit le dialogue avec les institutions financières, les organisations internationales, les experts et les entreprises afin de recueillir leur expérience et leurs besoins et de les transformer en mécanismes, produits et modèles de coopération susceptibles d’être mis en œuvre à Dà Nang.

Le centre ne vise donc pas seulement à concentrer les activités financières, mais à établir un environnement d’affaires favorable, transparent et innovant, permettant aux investisseurs internationaux d’accéder à des opportunités et à de nouveaux produits financiers dans un cadre adapté.

À la mi-septembre, le VIFC-DN a signé un protocole d’accord avec l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Sa directrice générale, Helen Brand, a estimé que l’élément essentiel pour attirer les investisseurs internationaux ne résidait pas uniquement dans les avantages fiscaux ou les infrastructures, mais aussi dans la confiance.

Selon elle, les investisseurs de Londres, de New York, de Chine ou de Singapour doivent pouvoir considérer comme fiables les états financiers et informations établis à Dà Nang, comme ils le feraient dans leur pays. Les normes et pratiques internationales constituent ainsi un outil permettant aux capitaux mondiaux d’envisager le Vietnam avec davantage de confiance.

Helen Brand a estimé que le VIFC-DN pourrait attirer des banques, des sociétés de valeurs mobilières, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de fonds et des entreprises de fintech grâce à un environnement juridique conforme aux normes mondiales.

Thê Linh/CVN