Appeler à l'unité pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi 18 novembre à l'unité régionale pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Photo : AFP/VNA/CVN

La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel devient chaque jour plus critique, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest.

Cette crise régionale exige une réponse régionale, qui soit unifiée, cohérente et fondée sur le consensus, a dit M. Guterres, ajoutant que le moment était venu pour tous les pays de dialoguer et de collaborer afin de renforcer l'architecture de coopération politique et sécuritaire dans la région.

M. Guterres a également mis en garde contre le manque de ressources financières dédiées à la coordination d'une réponse régionale appropriée face au terrorisme, ainsi que contre l'absence de soutien financier solide pour les plans d'intervention humanitaire dans la région.

Il a ajouté qu'une stratégie de développement cohérente était également nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes du terrorisme.

Les terroristes prospèrent là où le contrat social est rompu, a déclaré M. Guterres, ajoutant que lorsque les familles sont prises au piège de la pauvreté et que les jeunes n'ont pas accès à l'éducation ou au travail, l'extrémisme gagne du terrain. Lorsque la gouvernance échoue, que le développement stagne, que les services publics s'effondrent, que les droits de l'homme sont violés, que les communautés sont marginalisées, que les citoyens n'ont plus confiance dans leurs institutions, les terroristes trouvent le moyen d'exploiter les griefs de la population, a-t-il fait remarquer.

"Réparer ces fractures, investir dans un développement global et transformer le désespoir en opportunité constituent notre meilleure défense contre la radicalisation", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN