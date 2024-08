Yên Tu : au cœur d’un splendide patrimoine religieux

Le complexe de monuments et de paysages Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac fait actuellement l’objet d’un dossier de candidature pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce patrimoine unifié et vivant raconte l’histoire unique de la dynastie des Trân et de la secte zen Truc Lâm, qui ont joué un rôle crucial dans la construction de l’indépendance et de la souveraineté du Dai Viêt.

Yên Tu, une chaîne de montagnes située au Nord-Est du Vietnam, est étroitement liée à la naissance du zen Truc Lâm. Elle porte l’empreinte de l’identité vietnamienne. Ce lieu est si sacré qu’un dicton populaire dit : "Cent ans de pratique bouddhiste ne suffisent pas sans un pèlerinage à Yên Tu". Pourtant, l’importance géographique, culturelle et historique de cette montagne sacrée s’étendent bien au-delà de cela.

En 2021, le Premier ministre a confié à la province de Quang Ninh la mission de travailler avec les provinces de Hai Duong et Bac Giang pour préparer le dossier de candidature du complexe Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial.

Le complexe, souvent appelé simplement "Yên Tu", s’étend sur trois provinces : Quang Ninh, Bac Giang et Hai Duong. Il s’agit d’un système de plusieurs centaines de monuments et de paysages, répartis sur huit sites classés au niveau national et au niveau national spécial. Le complexe proposé pour l’inscription au patrimoine mondial comprend 20 monuments répartis sur près de 630 ha, offrant une histoire patrimoniale cohérente.

L’histoire commence avec les monuments liés à la naissance, à la patrie de la famille Trân, et aux lieux de repos de nombreux rois et membres de la royauté de cette dynastie. Les Trân ont régné sur le pays au XIIIe et XIVe siècles, une époque marquée par leur éclat, notamment par leurs victoires contre les envahisseurs mongols. Parmi ces sites, on trouve le temple An Sinh, le palais ancestral des Trân à Dông Triêu, Quang Ninh, où reposent plusieurs rois de la dynastie.

Un autre site emblématique se trouve à Chi Linh, dans la province de Hai Duong : le temple Kiêp Bac, lieu de culte dédié à Trân Hung Dao, le grand commandant militaire qui a dirigé l’armée vietnamienne lors des trois campagnes de défense contre l’empire mongol.

Le temple est situé dans une vallée fertile, adossée à une montagne, près du confluent des six rivières de Luc Dâu, un emplacement chargé de symboles historiques.

L’histoire se poursuit avec les monuments liés à la vie et à la carrière religieuse du roi bouddhiste Trân Nhân Tông et à la naissance du courant bouddhique Truc Lâm dans les montagnes de Yên Tu. Trân Nhân Tông et (1258-1308), troisième roi de la dynastie des Trân, a abandonné son trône pour devenir moine et a fondé la secte zen Truc Lâm, qui a fusionné les différents courants bouddhiques avec les philosophies confucéennes et taoïstes ainsi que les croyances populaires vietnamiennes.

De nombreux monuments du complexe, situés à Uông Bi, Quang Ninh, témoignent de la présence du roi bouddhiste. Le chemin de pèlerinage commence au temple Bi Thuong et se poursuit à travers divers temples, tels que Suoi Tam, où les pèlerins se purifient avant d’entamer leur ascension vers le sommet sacré. Plus haut, les temples anciens se mêlent aux montagnes, aux cascades et aux forêts de bambous, offrant aux pèlerins un retour dans le passé spirituel.

Dans cette région, Trân Nhân Tông et ses disciples ont développé la secte zen Truc Lâm qui est devenu la religion dominante du Dai Viêt de l’époque, avec pour objectif ultime l’indépendance, l’autonomie et une grande unité nationale, et la vigilance face aux menaces extérieures.

Au sommet de la montagne, à 1.068 m d’altitude, se trouve la pagode Dông, enveloppé de nuages toute l’année. Pour y parvenir, les pèlerins peuvent emprunter un téléphérique ou marcher sur un sentier de montagne de 6 km. Non loin du sommet se dresse une statue de bronze de Trân Nhân Tông, haute de 15 m et pesant 138 tonnes. Vers la fin de sa vie, le roi bouddhiste s’est retiré à la pagode Ngoa Vân à Dông Triêu, Quang Ninh, où il a atteint le nirvana. Un chemin de pèlerinage relie ce site à sa terre natale à An Sinh.

Le complexe comprend également des monuments liés à la vie des deux autres patriarches du zen, Phap Loa et Huyên Quang, qui ont poursuivi l’œuvre de Trân Nhân Tông en contribuant au développement du zen Truc Lâm et à la reconstruction du pays après les guerres.

La pagode Vinh Nghiêm, situé dans le district de Yên Dung, Bac Giang, a été fondé sous la dynastie des Ly et a servi de centre de formation pour les moines bouddhistes.

Le temple abrite 3.050 tablettes de bois utilisées pour imprimer des textes bouddhiques en caractères chinois et en chu nôm. Ces tablettes ont été inscrites au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO en 2012.

Dans la province de Hai Duong, les pagodes Thanh Mai et Côn Son sont des monuments clés de cette époque. La pagode Thanh Mai, lieu de retraite et de sépulture de Phap Loa, et la pagode Côn Son, où Huyên Quang a vécu ses derniers jours, témoignent de l’influence continue du courant bouddhique Truc Lâm.

La dernière partie de cette histoire patrimoniale concerne le rôle du courant bouddhique Truc Lâm dans la vie du Dai Viêt et les traditions de gestion des ressources naturelles par les Vietnamiens.

Les sites de Yên Giang, Van Muoi et Ma Ngua à Quang Yên, Quang Ninh, reconstituent la bataille de Bach Dang en 1288, une victoire navale décisive contre les envahisseurs mongols. La fête traditionnelle de Bach Dang est aujourd’hui un patrimoine culturel immatériel au niveau national.

Vieux de plus de sept siècles, le complexe de monuments et de paysages Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac incarne non seulement de nombreux aspects de la vie spirituelle, des croyances, des échanges culturels et commerciaux, ainsi que de l’histoire militaire du Dai Viêt, mais il revêt également une importance au-delà du Vietnam, dans toute l’Asie.

En août 2024, une équipe d’experts du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) effectuera une évaluation sur place au Vietnam.

