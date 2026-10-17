La nouvelle porte-parole de Trump prend la porte au bout de cinq jours

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|La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, lors de son premier point presse dans la salle James Brady de la Maison Blanche, le 13 octobre à Washington.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Un haut responsable américain a indiqué à l'AFP qu'une information de la chaîne Fox News, selon laquelle cette juriste de 41 ans quittait officiellement son poste, était exacte.
Donald Trump l'avait déjà poussée vers la sortie plus tôt dans la journée en l'invitant à "reconsidérer" sa position.
|Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes avant de monter à bord de Marine One, sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 16 octobre 2026 à Washington.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Je viens tout juste de lui en parler. J'ai dit, +Katie, est-ce que c'est fait pour toi?+", a-t-il déclaré pendant un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.
Avant cet éphémère passage à la Maison Blanche, Katie Zacharia avait déjà occupé, pour seulement six semaines, le poste de porte-parole du ministère à la Sécurité intérieure.
Elle en était partie en évoquant la séparation d'avec sa famille, restée en Californie.
|Karoline Leavitt, alors porte-parole de la Maison Blanche, lors d’un point presse dans la salle Brady, le 23 juillet 2026 à Washington.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le poste de porte-parole de la Maison Blanche était occupé jusqu'en août dernier par Karoline Leavitt, une fidèle de Donald Trump, qui l'a quitté pour s'occuper de ses jeunes enfants.
Là où Katie Zacharia était apparue presque paralysée au pupitre mardi 13 octobre, l'ancienne "Press Secretary" a marqué par son aisance et son sens de la répartie, utilisés pour défendre sans la moindre hésitation toutes les décisions ou déclarations du président américain.
AFP/VNA/CVN