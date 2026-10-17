La nouvelle porte-parole de Trump prend la porte au bout de cinq jours

Cinq jours : la porte-parole de la Maison Blanche Katie Zacharia, nommée il y a une semaine par Donald Trump et en poste depuis lundi 12 octobre, a pris la porte vendredi 16 octobre, devenant ainsi la plus éphémère "Press Secretary" de l'histoire récente.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un haut responsable américain a indiqué à l'AFP qu'une information de la chaîne Fox News, selon laquelle cette juriste de 41 ans quittait officiellement son poste, était exacte.

Donald Trump l'avait déjà poussée vers la sortie plus tôt dans la journée en l'invitant à "reconsidérer" sa position.

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"Je viens tout juste de lui en parler. J'ai dit, +Katie, est-ce que c'est fait pour toi?+", a-t-il déclaré pendant un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.

Avant cet éphémère passage à la Maison Blanche, Katie Zacharia avait déjà occupé, pour seulement six semaines, le poste de porte-parole du ministère à la Sécurité intérieure.

Elle en était partie en évoquant la séparation d'avec sa famille, restée en Californie.

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Le poste de porte-parole de la Maison Blanche était occupé jusqu'en août dernier par Karoline Leavitt, une fidèle de Donald Trump, qui l'a quitté pour s'occuper de ses jeunes enfants.

Là où Katie Zacharia était apparue presque paralysée au pupitre mardi 13 octobre, l'ancienne "Press Secretary" a marqué par son aisance et son sens de la répartie, utilisés pour défendre sans la moindre hésitation toutes les décisions ou déclarations du président américain.

AFP/VNA/CVN