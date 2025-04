Yémen : 22 frappes américaines contre les Houthis dans le Nord

Les frappes ont touché des zones situées à l'est et au sud de la capitale Sanaa, l'île de Kamaran sur la mer Rouge, ainsi que des zones situées au nord et au sud de la province de Marib, riche en pétrole. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Des habitants ont décrit les frappes aériennes comme étant puissantes et violentes. La dernière vague de frappes aériennes a eu lieu un jour après d'autres, qui avaient tué quatre enfants et blessé 25 autres à Sanaa dans la nuit de dimanche 6 avril à lundi 7 avril. Le 15 mars, les États-Unis ont repris leurs raids contre les Houthis afin de dissuader les rebelles d'attaquer les navires israéliens à la suite de la rupture de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. Les Houthis ont affirmé que leurs attaques visaient à faire pression pour mettre fin à l'offensive israélienne soutenue par les États-Unis à Gaza et permettre le retour de l'aide humanitaire.

Xinhua/VNA/CVN