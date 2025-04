Burkina Faso : plusieurs dizaines de terroristes "neutralisés" au cours des deux dernières semaines

Plusieurs dizaines de terroristes ont été "neutralisés" au cours des deux dernières semaines par les Forces de défense et de sécurité dans plusieurs localités du Burkina Faso, a rapporté mercredi 2 avril la presse locale.

Citant l'armée, l'Agence d'information du Burkina (AIB) a expliqué que les Forces de défense et de sécurité burkinabè ont procédé à des destructions de bases terroristes, l'élimination de cadres et la récupération d'une grande quantité de matériel de guerre. La même source souligne que le mois de mars 2025 a été marqué par une intensification des opérations militaires effectuées notamment dans les régions du Centre-Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun, qui ont permis de "neutraliser" plusieurs dizaines de terroristes sur l'ensemble du territoire. Les images de ces opérations ont également été diffusées mercredi soir par la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB, télévision publique).

APS/VNA/CVN