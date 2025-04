Séisme au Myanmar



Mandalay est la région la plus durement touchée avec 2.053 morts

Mandalay, dans le Centre du Myanmar, est la région la plus durement touchée par le puissant séisme de magnitude 7,9 qui a frappé le pays vendredi dernier 28 mars, avec 2.053 morts, 2.691 blessés et 210 disparus, a rapporté vendredi 4 avril le quotidien d'État Myanma Alinn .

>> Séisme : des opérations de secours au Myanmar et en Thaïlande, des répliques à Mandalay

>> Une Birmane sortie vivante des décombres de son immeuble

>> Les chances de sauvetage s'amenuisent au Myanmar et en Thaïlande, trois jours après le séisme

La capitale du pays, Naypyidaw, a enregistré 511 morts, 842 blessés et neuf disparus, suivie par la région de Sagaing avec 471 morts, 688 blessés et deux disparus, a indiqué le quotidien. Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,9 a augmenté à 3.145 morts, 4.589 blessés et 221 disparus, selon le dernier bilan du Service de radio et de télévision du Myanmar, publié jeudi 3 avril.

APS/VNA/CVN