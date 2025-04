Un incendie ravage un concessionnaire Tesla à Rome, la piste criminelle suspectée

>> Elon Musk prévoit un décollage de sa mégafusée Starship vers Mars fin 2026

>> Le géant chinois BYD publie un bénéfice et un chiffre d'affaires record pour 2024, supérieur à Tesla

>> Des centaines de manifestants contre Elon Musk devant des magasins Tesla

Cet incendie, signalé aux alentours de 04h30 heure locale (02h30 GMT), a détruit 17 véhicules dans le hall de démonstration des véhicules et endommagé une partie de la structure du concessionnaire, malgré la réaction rapide des pompiers et de la police. La Brigade de lutte anti-incendie de Rome a indiqué à Xinhua qu'une enquête avait été ouverte, et que l'incendie criminel figurait parmi les causes possibles. Il est encore trop tôt pour déterminer précisément la cause, ont-ils ajouté. "Nous ne pouvons exclure aucune possibilité à ce stade, y compris celle de l'incendie criminel", a déclaré un porte-parole des pompiers. Les autorités ont également observé qu'elles procédaient à l'examen des vidéos enregistrées par au moins sept caméras de surveillance et à la fouille des lieux du drame pour y collecter des preuves. De leur côté, les médias locaux spéculent sur la possibilité que cet incendie soit lié à un acte criminel ou à une action d'anarchistes.

Xinhua/VNA/CVN