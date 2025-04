Pologne et États-Unis signent un accord de deux milliards de dollars sur le soutien aux systèmes Patriot

La Pologne et les États-Unis ont signé lundi 31 mars un accord de près de deux milliards de dollars en vue d'apporter un soutien technique et logistique aux systèmes de missiles antiaériens Patriot.

La Pologne et les États-Unis ont signé lundi 31 mars un accord de près de deux milliards de dollars en vue d'apporter un soutien technique et logistique aux systèmes de missiles antiaériens Patriot déployés sur la base militaire polonaise de Sochaczew. L'accord comprend la fourniture d'un soutien logistique aux systèmes Patriot actuellement utilisés par les forces armées polonaises, ainsi que des éléments de soutien technique et de formation. En 2025, la Pologne consacrera 4,7% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, selon le budget 2025 du pays, contre 4,2% en 2024. Cela fait de la Pologne un des leaders en matière de dépenses militaires au sein de l'OTAN et de l'Union européenne.

Xinhua/VNA/CVN