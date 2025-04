Japon : taux de chômage de 2,4% en février

Le taux de chômage national du Japon en février était de 2,4%, diminuant de 0,1% par rapport au mois précédent, selon les données dévoilées mardi 1 er avril par le ministère de l'Intérieur et des Communications.

Le taux de chômage national du Japon en février était de 2,4%, diminuant de 0,1% par rapport au mois précédent, selon les données dévoilées mardi 1er avril par le ministère de l'Intérieur et des Communications. Après l'ajustement des facteurs saisonniers, les données ont marqué la première amélioration en cinq mois. Le nombre des individuels employés a atteint 67,68 millions, soit une augmentation de 400.000 par rapport au même mois de l'année précédente, prolongeant ainsi une croissance continue de 31 mois. Par secteur, l'emploi dans les services médicaux et du bien-être a augmenté de 230.000, tandis que l'hébergement et la restauration ont connu une hausse de 210.000. Parallèlement, le nombre total de chômeurs a diminué de 120.000 en glissement annuel pour atteindre 1,65 million.

Xinhua/VNA/CVN