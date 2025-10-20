XVᵉ législature de l’AN : empreinte forte dans la modernisation institutionnelle du Vietnam

À l'ouverture de la 10 e session de la XV e législature de l'Assemblée nationale (AN), qui a eu lieu le 20 octobre à Hanoï, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a présenté un projet de rapport qui dresse un bilan exhaustif des performances de l’organe législatif au cours de cette législature.

Photo : VNA/CVN

Le président Trân Thanh Mân a souligné que la XVe Assemblée nationale fonctionnait dans un contexte exceptionnellement difficile, marqué par la pandémie mondiale, le changement climatique et des évolutions politiques et économiques imprévisibles. Malgré ces difficultés, l'AN a fermement maintenu son rôle en tant qu’organe suprême du pouvoir d'État et d'instance représentative de la volonté et des aspirations du peuple.

La XVe Assemblée nationale a fait preuve de courage, d'intelligence, d'innovation, de transparence et d'efficacité, s'acquittant avec brio de ses fonctions constitutionnelles, législatives et de supervision, tout en excellant dans la diplomatie parlementaire, a souligné Trân Thanh Mân.

Le pouvoir législatif a fortement mis en avant son rôle dans le perfectionnement des institutions et des lois. L'amendement et le complément de certains articles de la Constitution de 2013 ont permis d'institutionnaliser les grandes orientations du Parti.

Les activités de supervision ont été renforcées et approfondies, abordant des questions d’actualité et importantes pour le développement socio-économique et les conditions de vie de la population...

L'Assemblée nationale a également pris des décisions importantes sur les grands dossiers nationaux, en étroite collaboration avec le gouvernement et les agences compétentes. Cette synergie visait à assurer un développement socio-économique rapide et durable.

Les activités extérieures de l'Assemblée nationale ont été intensifiées aux niveaux bilatéral et multilatéral. Ces efforts diplomatiques ont contribué à élever le niveau des activités extérieures du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La XVe Assemblée nationale a marqué son mandat par un nombre record de 19 sessions, dont neuf réunions extraordinaires, pour traiter rapidement des questions urgentes du pays.

L’Assemblée nationale a fait preuve d’exemplarité dans la réorganisation de son appareil institutionnel et a activement mis en œuvre les missions qui lui ont été confiées, afin de contribuer avec l’ensemble du système politique à la mise en service du modèle d’administration locale à deux niveaux à partir du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, elle a fortement encouragé l'application des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Le président Trân Thanh Mân a déclaré que la XVIe Assemblée nationale entrerait en fonction à une étape importante pour le Vietnam, alors que le pays amorce une nouvelle phase de développement. Il a lancé un appel fort : le pouvoir législatif doit "transformer la réforme institutionnelle en avantage compétitif et en moteur de croissance".

L'Assemblée nationale est appelée à continuer d'innover dans ses approches, et de mener à bien ses trois fonctions clés : légiférer, superviser et prendre des décisions sur les questions importantes pour le pays.

Le plus haut législateur a affirmé que toutes les décisions concernant les enjeux importants de la nation devaient placer "les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout".

VNA/CVN