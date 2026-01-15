La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU rencontre la presse internationale

Le 14 janvier à New York, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a présidé une rencontre avec la presse internationale consacrée au XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

>> Maintien de la paix : le Vietnam affirme un rôle croissant au sein des missions de l’ONU

>> Le Vietnam continue d’affirmer son rôle, sa position et son identité au sein des Nations unies

>> Quatre Vietnamiens déployés dans des missions de maintien de la paix de l’ONU

L’événement a réuni le Bureau de l’information et de la communication du Secrétariat de l’ONU, ainsi que des représentants de plus de 20 grandes agences de presse internationales, dont Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Xinhua, CCTV, RIA Novosti, TASS et SABC News.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a souligné l’importance du XIVᵉ Congrès, qui marque le bilan de 40 années de Renouveau, l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution du XIIᵉ Congrès et la définition des orientations stratégiques du Vietnam pour la période à venir.

Il a mis en exergue plusieurs points clés des documents du Congrès, notamment les trois percées stratégiques comme le perfectionnement institutionnel, le développement des ressources humaines et l’accélération des infrastructures ; l’adoption d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; la reconnaissance du secteur privé comme moteur majeur de l’économie et la protection de l’environnement et le développement socio-économique comme la mission centrale.

Sur le plan extérieur, l’ambassadeur a indiqué que le XIVe Congrès identifierait, pour la première fois, la diplomatie et l’intégration internationale, aux côtés de la défense et de la sécurité, comme des missions stratégiques et permanentes. Il a réaffirmé la politique étrangère indépendante, autonome, de paix et de coopération, de multilatéralisation et de diversification des relations sur la base d'égalité et de bénéfice mutuel, ainsi que l’engagement du pays en tant que partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également partagé des informations actualisées sur la situation socio-économique et les réalisations diplomatiques du Vietnam en 2025. Répondant aux questions sur les priorités du Vietnam à l’ONU en 2026, il a réaffirmé le soutien constant du Vietnam au multilatéralisme et au rôle central des Nations unies, ainsi que sa volonté de contribuer activement à la résolution des défis mondiaux, notamment en assurant la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue en avril-mai 2026.

VNA/CVN