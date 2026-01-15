Le Vietnam souhaite renforcer ses relations multiformes avec le Japon

Le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec le Japon et souhaite la renforcer davantage dans tous les domaines, a déclaré jeudi 15 janvier à Hanoï le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Recevant le ministre japonais des Affaires intérieures et de la Communication, Hayashi Yoshimasa, à Hanoi, le chef du gouvernement vietnamien s’est félicité du développement solide, global et toujours plus approfondi du partenariat stratégique global Vietnam - Japon, fondé sur un haut niveau de confiance politique.

Il a précisé que le Japon demeure le premier partenaire du Vietnam en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération sur le marché du travail, son troisième investisseur et son quatrième partenaire commercial et touristique. La coopération entre les collectivités locales des deux pays est également florissante. Le Japon figure parmi les principaux partenaires stratégiques du Vietnam dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’innovation et de la formation de haute qualité des ressources humaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le ministre japonais à poursuivre la promotion de la coopération bilatérale et le renforcement de la confiance politique par l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux. Il a également prié son hôte de transmettre au Premier ministre japonais Takaichi Sanae son invitation à se rendre au Vietnam au début de l’année 2026.

Il a souligné que le Vietnam s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir, en poursuivant un développement rapide et durable fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, considérant cela comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. Le Vietnam s’attache à accélérer sa transformation numérique nationale, à construire une infrastructure numérique moderne et à développer l’intelligence artificielle et le big data.

Dans un esprit de coopération sans faille entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a suggéré que le ministère japonais des Affaires intérieures et de la Communication poursuive sa collaboration étroite avec les ministères et agences vietnamiens en matière de gouvernance et de gestion, et soutienne le Vietnam dans la planification et le développement de ses infrastructures scientifiques et technologiques, notamment numériques, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées (cadres, experts, scientifiques et personnel de production et d’affaires).

Il a également suggéré le partage d’expériences, le renforcement des capacités de gouvernance, la garantie de la sécurité des informations, l’élaboration de cadres politiques, la coopération dans le domaine de l’agriculture de pointe, la création de conditions plus favorables aux investissements des entreprises japonaises dans la recherche et le développement au Vietnam, ainsi que la promotion de la coopération intercommunale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les deux parties à signer des accords de coopération pour la mise en œuvre d’activités et de projets conjoints spécifiques, dans un esprit de valorisation des compétences, d’optimisation des délais et de prise de décisions rapides et efficaces. Il a par ailleurs demandé à l’ambassadeur du Japon au Vietnam de contribuer à la promotion des accords bilatéraux et des engagements de coopération.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l’espoir que le Japon continue de créer des conditions favorables à la communauté d’environ 600.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon.

Pour sa part, le ministre Hayashi Yoshimasa a exprimé sa sympathie face aux lourdes pertes subies par le Vietnam suite aux récentes catastrophes naturelles et inondations, et a salué la contribution positive des travailleurs vietnamiens au Japon au développement et à la prospérité des deux pays.

Partageant l’avis du Premier ministre Pham Minh Chinh et souscrivant à son analyse du rôle crucial de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, il a loué la gestion du gouvernement vietnamien ainsi que les efforts soutenus et les mesures décisives prises par le Vietnam en matière de transformation numérique, notamment dans le développement des bases de données. Il s’est dit convaincu que le Vietnam poursuivra son développement avec vigueur et atteindra son objectif de devenir une nation forte et prospère.

Soulignant que la coopération entre les deux pays est sans limites et que le Japon est un partenaire irremplaçable du Vietnam dans cette nouvelle ère, le ministre japonais a affirmé qu’il promouvra la coopération bilatérale dans les domaines mentionnés par le Premier ministre vietnamien.

Le Japon souhaite poursuivre sa coopération avec les pays de l’ASEAN, notamment le Vietnam, en matière de transformation numérique et de développement d’une intelligence artificielle sûre et sécurisée, a-t-il déclaré, se disant convaincu que la coopération entre les deux pays dans les domaines de la transformation numérique et des technologies de l’information continuera de se renforcer.

