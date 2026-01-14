Vers le XIVe Congrès national du Parti

Cultiver les relations d’amitié Vietnam - Laos

Le consulat général du Vietnam à Paksé, dans la province de Champasak (Laos), a organisé le 14 janvier une conférence de presse sur le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), réunissant des dirigeants locaux et la communauté vietnamienne du Sud du Laos.

>> Approfondir les relations Laos - Vietnam par une "cohésion stratégique"

>> Succès du XIIe Congrès national du PRPL : le Vietnam continuera d'être aux côtés du Laos

>> Une soirée artistique honorant l’amitié Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, la consule générale Ta Phuong Dung a présenté les significations, les options, les lignes du XIVe Congrès national du PCV, incluant trois percées stratégiques et six missions centrales.

Elle a souligné l'innovation dans la rédaction des documents et présenté les acquis du XIIIe Congrès national du PCV (mandat 2021-2025), marqués par une réforme administrative inédite. Ce processus a instauré une administration à deux niveaux, supprimant l'échelon des districts et rationalisant des milliers d'unités administratives de niveau de communes pour garantir une efficacité accrue de l'appareil étatique.

À cette occasion, le vice-président de Champasak, Somboun Hueangvongsa, a salué le leadership du PCV dans l'essor économique et la compétitivité internationale du Vietnam. Réitérant l’importance de la solidarité historique, il a affirmé l’engagement des deux nations à approfondir leur amitié spéciale "unique", conformément aux idéaux des Présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane.

En marge de l’événement, une exposition photographique a mis à l'honneur les dirigeants des deux pays.

À cette occasion, par l’intermédiaire du Consulat général, les secrétaires du Comité du Parti des quatre provinces du Sud du Laos et les associations des Vietnamiens de quatre provinces du Sud du Laos ont transmis des messages de félicitations au Comité central du PCV en vue du prochain Congrès national.

VNA/CVN