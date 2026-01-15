Vietnam - Laos : Coordination étroite dans la protection frontalière

Le Commandement de la défense de la zone 5 - Khe Sanh (province de Quang Tri, au Vietnam), en coordination avec les commandements militaires des districts de Seponh et de Nong (province de Savannakhet), ainsi que du district de Sa Mouay (province de Salavan), au Laos, a organisé, le 15 janvier, une cérémonie de jumelage et la signature d’un règlement de coordination d'action.

Ce règlement de coordination d'action vise à renforcer les liens de solidarité et d’amitié et à coopérer dans la gestion et la protection de la frontière commune. Les parties se sont engagées à échanger, de manière régulière ou ponctuelle, des informations essentielles sur les activités des forces hostiles et la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogues et d’armes. Elles coopéreront étroitement afin de prévenir l’immigration illégale, les empiètements fonciers et l’exploitation illicite des ressources forestières.

Au-delà des missions de défense, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation des populations frontalières au respect des lois nationales. L’entraide en cas de catastrophes naturelles et d’épidémies, ainsi que l’organisation d’échanges culturels et sportifs à l’occasion des grandes fêtes figurent également parmi les axes majeurs de cette coopération. Un mécanisme de réunions alternées, organisées deux fois par an, a été mis en place afin d’évaluer les résultats obtenus et de définir les orientations futures.

Selon le colonel Thiêu Dang Anh, chef adjoint du commandement militaire de la province de Quang Tri, ce règlement de coordination d'action traduit une forte détermination politique visant à édifier une frontière de paix, d’amitié et de développement durable. Les autorités militaires de Quang Tri se sont engagées à concrétiser ces engagements par des actions pratiques et pérennes, garantissant ainsi une mise en œuvre efficace du partenariat bilatéral.

