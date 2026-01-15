Le PM reçoit un dirigeant d’ASML, leader mondial des semi-conducteurs

Dans l’après-midi du 15 janvier, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Eduard Stiphout, vice-président principal du groupe ASML (Pays-Bas), leader mondial de l’industrie des semi-conducteurs, en visite de travail au Vietnam.

>> Semi-conducteurs : une main-d'œuvre qualifiée, clé des ambitions vietnamiennes

>> Un soutien global au processus de prototypage des semi-conducteurs

>> Perspectives de développement du secteur des semi-conducteurs au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement vietnamien appréciait hautement l’intérêt porté par ASML au Vietnam, y voyant une preuve de la confiance des grands groupes technologiques mondiaux dans le potentiel de coopération et le climat d’investissement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam entrait dans une phase de transition stratégique, fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, afin d’atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026 et de devenir un pays développé d’ici 2045.

Il a également souligné qu’un écosystème des semi-conducteurs s’était déjà formé au Vietnam, avec la présence de nombreux groupes technologiques mondiaux tels que Samsung, Intel, NVIDIA, VDL-ETG, Tecnotion et Coherent, ainsi que d’entreprises vietnamiennes à fort potentiel de coopération comme Viettel, FPT et VSAP Lab.

Le chef du gouvernement a proposé qu’ASML accélère la création d’un centre de formation, de recherche et de développement dans le domaine des semi-conducteurs au Vietnam, et qu’il soutienne et connecte les entreprises vietnamiennes qualifiées afin qu’elles puissent s’intégrer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale d’ASML.

Il a également appelé ASML à étudier la possibilité d’établir un bureau de représentation au Vietnam, à soutenir les entreprises vietnamiennes dans le développement des infrastructures numériques, de la production, de la recherche, des essais et des services techniques dans le domaine des semi-conducteurs ; ainsi qu’à fournir des conseils sur les normes technologiques et à transférer des expériences en matière de gouvernance.

Photo : VNA/CVN

Appelant ASML à déployer des activités de formation, d’échanges d’experts et de soutien en matière de bourses dans le domaine des semi-conducteurs au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engageait à toujours accompagner et à créer toutes les conditions favorables pour permettre aux entreprises étrangères, dont ASML, d’investir et de mener avec succès des activités durables au Vietnam.

De son côté, Eduard Stiphout a déclaré qu’ASML, en tant que leader mondial et maillon central de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, appréciait hautement la stratégie vietnamienne de développement axée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a affirmé qu’ASML était prêt à devenir une composante de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs et étudiait la possibilité d’élargir sa chaîne d’approvisionnement au Vietnam, de coopérer à la mise en place d’un centre de formation, de recherche et de développement, ainsi que d’envisager l’établissement d’une présence officielle et la fourniture d’équipements à des clients potentiels dans le pays.

VNA/CVN