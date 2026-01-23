Le XIVe Congrès du PCV, symbole de stabilité et d’ambitions de croissance

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est considéré non seulement comme un événement politique majeur, mais aussi comme un jalon marquant la transformation profonde du pays dans un contexte international en mutation.

Selon Enzo Sim Hong Jun, chercheur spécialisé dans l’histoire et la défense en Asie du Sud-Est, ce congrès illustre la cohésion interne et la vision stratégique des dirigeants du PCV visant à conduire le Vietnam vers de nouvelles performances économiques et à renforcer sa position sur la scène internationale.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Malaisie, Enzo Sim Hong Jun a souligné que l’un des aspects notables du XIVe Congrès réside dans le raccourcissement de sa durée par rapport aux éditions précédentes, reflétant la solidarité, l’unité et le soutien au sein du Parti communiste du Vietnam.

Pour la communauté internationale, le succès de ce congrès constitue un signal positif, confirmant la stabilité politique du Vietnam. Dans un contexte où les investisseurs mondiaux privilégient la stabilité et la cohérence des politiques, le maintien d’un leadership fort et d’un consensus solide après le congrès est jugé essentiel pour préserver et promouvoir les objectifs économiques à long terme.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de maintenir un taux de croissance économique annuel d’environ 10% au cours de la période 2026-2030. Selon Enzo Sim Hong Jun, les dirigeants vietnamiens sont pleinement conscients qu’une croissance économique forte et durable constitue un pilier essentiel pour affirmer le rôle dirigeant du Parti et renforcer la confiance du peuple. Par conséquent, le développement économique demeure l’une des priorités majeures de l’agenda actuel.

Les réformes administratives d’une ampleur inédite engagées par le Vietnam visent à concrétiser ses ambitions de croissance. Les autorités procèdent à la rationalisation de l’appareil d’État, à la réduction du nombre de ministères et des effectifs, ainsi qu’à la fusion de certaines provinces afin d’améliorer l’efficacité organisationnelle et d’économiser les ressources budgétaires.

Parallèlement, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, continue de réaffirmer son engagement dans la lutte contre la corruption. Selon le spécialiste malaisien, il s’agit d’une étape essentielle pour consolider la confiance du public et créer un environnement financier transparent et favorable à l’attraction des investissements étrangers.

La stratégie de développement du Vietnam repose également sur des investissements importants dans les infrastructures clés, notamment la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le renforcement des connexions ferroviaires avec la Chine et la mise en œuvre de projets majeurs tels que l’aéroport international de Long Thành, destinés à renforcer le rôle du Vietnam en tant que pôle de connectivité régionale.

Selon Enzo Sim Hong Jun, le XIVe Congrès trace ainsi une orientation claire fondée sur la stabilité politique, les réformes administratives, la lutte contre la corruption et le développement des infrastructures afin de soutenir une croissance économique durable. La combinaison d’une politique étrangère proactive et des efforts visant à renforcer les capacités internes montre que le Vietnam est prêt à s’adapter à un monde où les partenaires traditionnels ne constituent plus des variables pleinement stables. Ces démarches permettent non seulement au Vietnam de surmonter les défis, mais aussi d’affirmer sa montée en puissance sur la scène internationale.

