La consultation publique sur les projets de documents du Parti promeut la démocratie

La consultation publique sur les projets de documents destinés au XIV e Congrès national du Parti a été menée dans un esprit de promotion de la démocratie et de respect de l’opinion publique, en mobilisant l’intelligence collective du Parti, du peuple et des forces armées, afin de garantir que ces documents reflètent fidèlement les aspirations, les souhaits et les propositions du peuple.

Cette affirmation a été faite par Pham Tât Thang, membre du Comité central du Parti, vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, et vice-président permanent du Comité directeur central chargé de recueillir l’avis du public et de l’opinion publique concernant les congrès du Parti à tous les niveaux, ainsi que les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

Il a déclaré que les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti ne se limitent pas au dressement du bilan des cinq dernières années et à la définition des orientations, objectifs, tâches et solutions clés pour la législature à venir ; ils façonnent également la réflexion stratégique, la vision et les orientations de développement du pays à l’aube du XXIe siècle.

Par conséquent, l’exigence primordiale de la consultation publique est de refléter pleinement et objectivement les préoccupations, les attentes et l’engagement profond de la population quant aux orientations de développement du pays.

Comparée aux mandats précédents, la collecte d’opinions publiques menée cette fois-ci représente un progrès considérable en termes de format, de méthodes, d’ampleur et de qualité. En conséquence, près de cinq millions de fonctionnaires, de membres du Parti et de citoyens ont contribué à hauteur de près de 14 millions de commentaires pertinents et constructifs aux projets de documents. Ces documents, élaborés très tôt selon un processus rigoureux et systématique, ont été mis à jour en continu pendant près de deux ans au cours des deux dernières années du XIIIe mandat, a-t-il indiqué.

Une nouveauté de ce travail, par rapport aux précédents congrès nationaux du Parti, réside dans le recours aux technologies et, surtout, dans une approche systématique et scientifique du classement et de la sélection des avis.

Ainsi, de nombreux avis de grande qualité concernant le projet de rapport politique, l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, la situation du pays après 40 ans de rénovation, ainsi que les 13 orientations de développement pour la période 2026-2030, ont été pris en compte, transmis au Politburo et envoyés à la sous-commission chargée des documents du XIVe Congrès national du Parti pour étude, sélection et finalisation.

Il est possible d’affirmer que la collecte des contributions a véritablement favorisé la démocratie et mobilisé l’intelligence de l’ensemble de la population. Les documents qui seront soumis à ce congrès sont le fruit de la convergence de la volonté, des aspirations et de la confiance de l’ensemble du Parti, de l’ensemble du peuple et de l’ensemble des forces armées.

Ces documents représentent une nouvelle étape de développement en termes de réflexion théorique, de stature politique et d’utilité pratique, et constituent un guide et un fondement solide pour le développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle ère, a-t-il conclu.

