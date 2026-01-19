XIVe Congrès du Parti : le Parti communiste suisse salue les avancées du Vietnam

À l'occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), événement politique majeur destiné à définir les orientations stratégiques du pays pour la nouvelle période de développement, le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a exprimé son soutien et son admiration pour le parcours du Vietnam.

>> De grandes attentes envers la direction clairvoyante du Parti

>> XIVe Congrès du Parti : des attentes placées dans des décisions à portée de rupture

>> Le XIVe Congrès national du Parti : un tournant historique dans la vague de réformes

>> Une phase d’ajustement stratégique dans le processus de développement du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans une lettre adressée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Suisse, le leader du Parti communiste suisse a partagé sa conviction profonde que ce congrès sera un franc succès, permettant au PCV de réaffirmer son rôle de leader et de pionnier dans le développement et le progrès de la République socialiste du Vietnam.

S'exprimant au nom du Comité central du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a adressé les félicitations au XIVe Congrès. Il a estimé que ce Congrès constitue l'un des acquis et des succès les plus marquants du socialisme mondial, tout en exprimant sa fierté de compter le Vietnam parmi ses camarades.

Il a souligné que, depuis sa fondation, le République socialiste du Vietnam a su moderniser et améliorer les conditions de vie de sa population, notamment avec l’œuvre de Dôi moi (Renouveau), permettant de promouvoir fortement une application créative du marxisme-léninisme ces dernières décennies.

Selon lui, ces réalisations ont été obtenues tout en préservant fermement la souveraineté nationale, un enjeu d’autant plus crucial dans le contexte historique actuel. Le XIVe Congrès national du PCV se tient dans la conjoncture internationale instable, mais les leçons tirées de la lutte pour l’indépendance et du développement national demeurent de "joyaux précieux", tant sur le plan symbolique que sur celui de l'expérience révolutionnaire.

Il a estimé que les travaux du XIVe Congrès se concentreront sur le développement d'une société socialiste moderne. Selon lui, le renforcement de la sécurité nationale jouera un rôle essentiel pour consolider la puissance intrinsèque du pays, tant sur le plan politique qu'économique. Dans cette perspective, le Parti communiste suisse apprécie grandement la politique étrangère du Vietnam, la considérant comme une source d'inspiration pour la protection de la neutralité du pays.

En conclusion de son message, Massimiliano Ay a formulé des vœux de plein succès et de réalisations pour le XIVe Congrès, adressant ses salutations les plus fraternelles aux délégués ainsi qu'au peuple révolutionnaire vietnamien.

VNA/CVN