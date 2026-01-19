XIVe Congrès national du Parti : la stabilité du système politique, un atout majeur du Vietnam

Le Vietnam dispose d’un système politique stable, qui constitue l’un de ses principaux atouts, a déclaré Andrew Goledzinowski, ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam (2022-2024), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Australie.

Selon Goledzinowski, le Vietnam se trouve à un moment charnière de son histoire et le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) revêt une importance particulière. Face à un environnement international en mutation rapide sur les plans économique, politique et géostratégique, l’avenir du pays dépendra de sa capacité à s’adapter et à se transformer.

Il a estimé que les objectifs fixés par le Vietnam de devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé seraient atteignables, soulignant la solide performance économique du pays ces dernières années.

L’ancien ambassadeur a mis l'accent sur l’évolution de la structure démographique, notant que le ralentissement de la croissance de la population pourrait peser sur le potentiel de croissance dans le temps à venir.

Il a également salué l’approche équilibrée du Vietnam dans son ouverture au monde, marquée par l’élévation des relations avec de nombreux partenaires au rang de partenariat stratégique global, reflétant une vision claire et de long terme de son rôle international.

Selon lui, le prestige international du Vietnam ne cesse de se renforcer, comme en témoigne la progression rapide du pays dans les classements mondiaux de « soft power » en 2025. Cette dynamique devrait se poursuivre, parallèlement à la confiance croissante du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Dans ce contexte, Goledzinowski a souligné l’importance croissante des relations Vietnam - Australie. Il s’est dit très optimiste quant à l’avenir des relations bilatérales et déterminé à continuer de les promouvoir dans tous les domaines.

