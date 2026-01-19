Dans le XIVe Congrès national du Parti, les Viêt kiêu placent leur confiance totale

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est un événement politique d'une importance capitale, ouvrant un nouveau chapitre dans le développement du pays dans un contexte de profonds bouleversements mondiaux et de concurrence stratégique de plus en plus féroce.

>> XIVe Congrès du Parti : des attentes placées dans des décisions à portée de rupture

>> Le XIVe Congrès national du Parti : un tournant historique dans la vague de réformes

>> Une phase d’ajustement stratégique dans le processus de développement du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Suivant attentivement le congrès dans un esprit constructif, les communautés vietnamiennes de l’étranger ont fait part de leurs opinions sincères, exprimant leur confiance, leurs attentes et leur sens des responsabilités pour l’avenir de la nation.

Le point commun de ces opinions est un large consensus sur les réalisations accomplies à la lumière du XIIIe Congrès national du Parti, et l’espoir que le XIVe Congrès national du Parti continuera de définir une vision de développement à long terme, va choisir une équipe dirigeante dotée d’un caractère bien trempé et d’une intelligence forte, promulguer des politiques des politiques novatrices pour permettre au Vietnam de se développer rapidement et durablement, et d’atteindre de nouveaux sommets dans un contexte mondial instable.

Nguyên Huu Dông, universitaire, expert électoral des Nations unies et président de l’Association des Vietnamiens au Mexique, a estimé que le XIVe Congrès national du Parti n’est pas simplement un événement politique de routine, mais "un moment de choix stratégique", où les décisions prises façonneront la trajectoire de développement du Vietnam pour au moins la prochaine décennie.

Selon lui, ce congrès est véritablement un événement charnière - un tournant entre stabilité et innovation, entre héritage et percées, entre développement des forces endogènes nationales et capacité d’adaptation à un monde instable.

Du dressement du bilan des réalisations au façonnage d’une nouvelle vision, de nombreux Vietnamiens de l’étranger estiment que la plus grande importance du XIVe Congrès national du Parti réside dans l’établissement d’une orientation stratégique pour la prochaine étape du développement.

Depuis les États-Unis, l’avocat Dang Chiên Thang a observé que le XIVe Congrès national du Parti avait non seulement marqué la réussite du XIIIe mandat, mais avait également jeté les bases de changements transformateurs.

Trân Thang, président de l’Institut vietnamien de la culture et de l’éducation à New York, a espéré que le XIVe Congrès national du Parti va choisir une équipe dirigeante dotée en suffisance de compétences, de courage et de vision, et définira clairement l’orientation du développement socio-économique adaptée au contexte national et international.

Le développement rapide mais durable retient une attention particulière de nombreux compatriotes d’outre-mer. Selon Trân Thang, outre l’objectif de croissance, le XIVe Congrès national du Parti devrait privilégier le développement humain - de l’amélioration des connaissances et des soins de santé à la protection de l’environnement - considérant ces trois éléments comme les piliers indissociables d’un développement durable.

La culture est également perçue comme le fondement spirituel et le soft power de la nation. Lê Y Linh, chercheuse en musique en France, a espéré que le XIVe Congrès national du Parti va continuer de placer la culture au même niveau que l’économie et la politique dans la stratégie nationale de développement.

Elle a proposé la mise en place des politiques d’investissement à long terme pour la culture liée à la créativité, soutenant les jeunes artistes et les nouveaux projets de recherche et de création, afin que les valeurs traditionnelles puissent être perpétuées et renouvelées dans la vie contemporaine.

Partageant ce point de vue, des Vietnamiens en France, à l’instar de Diane Nguyên Duc et de l’écrivaine Trân Thu Dung, ont estimé qu’il est nécessaire de former un "écosystème culturel" global, considérant la culture comme une ressource endogène et un soft power du pays dans son intégration internationale.

Face aux mutations rapides de l’ère technologique, de nombreux Vietnamiens de l’étranger ont souligné le rôle crucial de la science, de la technologie et de l’innovation.

Nguyên Phan Bao Thuy, président de l’Union des jeunes et des étudiants vietnamiens en France, a souhaité que le XIVe Congrès national du Parti définisse clairement une vision de développement à long terme fondée sur la science, la technologie, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la transition verte. Dans le même temps, il a proposé des solutions concrètes pour améliorer la qualité des ressources humaines et renforcer l’autonomie et la résilience de l’économie.

D’un point de vue scientifique et institutionnel, le Professeur Lê Van Cuong, directeur honoraire de recherche au CNRS, a indiqué que le XIVe Congrès national du Parti doit réaliser des avancées majeures en matière de réforme institutionnelle et d’innovation du modèle de croissance.

Il a exhorté à mettre en place un mécanisme clair pour mobiliser et exploiter efficacement les ressources intellectuelles des intellectuels vietnamiens, tant au Vietnam qu’à l’étranger - une ressource particulièrement précieuse dans un contexte d’intégration toujours plus poussée.

Outre les orientations de développement, la question de l’édification et de remodelage du Parti demeure un sujet de grande attente pour la diaspora vietnamienne.

Hoàng Dinh Thiêt, étudiant vietnamien en Chine, a souhaité que le XIVe Congrès national du Parti continuera de lutter résolument contre la corruption et les pratiques malsaines, et de maintenir la discipline et l’ordre. Selon lui, le prestige et la force du Parti sont essentiels pour créer un consensus social et inspirer l’aspiration au développement au sein du peuple.

Un contenu récurrent des opinions est le désir de participer plus activement au développement du pays. Trân Hà My, directrice de VINEU (Réseau d’innovation du Vietnam en Europe) en France, a proposé la mise en place de programmes de coopération à long terme permettant aux experts et entrepreneurs vietnamiens de l’tranger de participer dès la phase d’élaboration des politiques, notamment dans les domaines de haute technologie, de l’innovation et de la transition verte.

Selon elle, il s’agit d’un moyen efficace de connecter le Vietnam aux principaux pôles de connaissances mondiaux.

Sous un angle communautaire, Truong Thi Hông, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël, a estimé que le XIVe Congrès national du Parti devrait poursuivre le renforcement du bloc de grande union nationale, dont les communautés vietnamiennes de l’étranger représentent une partie indissociable.

Selon elle, chaque Vietnamien vivant éloigné du pays natal peut devenir une passerelle qui contribuant à diffuser l’image, la culture et les valeurs du Vietnam dans le monde.

Jetant un regard prospectif sur l’avenir, la Dr Pham Thi Thanh Loan, une Vietnamienne résidant en Chine, s’est attendu à ce que le XIVe Congrès national du Parti continue de concrétiser la feuille de route de développement pour 2030-2045 par des étapes claires et cohérentes, en s’appuyant sur les succès du XIIIe mandat.

L’universitaire Nguyên Huu Dông a souligné que le XIVe Congrès national du Parti n’est pas seulement une affaire du Parti, mais aussi un point de convergence des attentes sociales. Le peuple attend des orientations claires pour un développement durable, une économie plus résiliente face aux chocs extérieurs et un Vietnam proactif et confiant sur la scène internationale.

Les opinions des Vietnamiens résidant à l’étranger à la veille du XIVe Congrès national du Parti, venant de pays et horizons divers, reflètent leur conviction, leurs attentes et leur sens des responsabilités. Tous sont prêts à accompagner la nation sur la voie d’un développement rapide et durable et à atteindre de nouveaux sommets dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN