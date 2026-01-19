XIVe Congrès du Parti

Une phase d’ajustement stratégique dans le processus de développement du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam marque une phase d’ajustement stratégique des politiques, destinée à créer de nouveaux moteurs de développement pour le pays dans un contexte régional et international en profonde mutation. C’est ce qu’a estimé Alisher Rustamovich Mukhamedov, président de l’Association d’amitié Ouzbékistan - Vietnam, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Europe.

Selon lui, ces dernières années, le Vietnam s’est affirmé comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec des résultats tangibles en matière de croissance économique et de progrès sociaux. Ces acquis témoignent de l’efficacité du modèle de développement et des orientations stratégiques suivies par la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il a souligné que la stabilité politique et la pertinence des politiques publiques constituent des facteurs clés de ce succès, formant une base solide pour une croissance durable. En 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam est estimé à 514 milliards de dollars, plaçant le pays au 32e rang mondial. Au-delà du classement, l’essentiel réside, selon lui, dans une trajectoire de développement durable centrée sur les besoins concrets de la population, l’amélioration du niveau de vie, ainsi que la préservation et la valorisation des valeurs culturelles et de l’identité nationale.

Le président de l’Association d’amitié Ouzbékistan - Vietnam a également mis en avant le rôle déterminant du leadership du Parti communiste du Vietnam dans les succès économiques, sociaux et politiques du pays, à travers la qualité de la gouvernance et la cohérence entre l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. Il a salué, par ailleurs, les avancées notables dans la réforme de l’administration publique, notamment l’amélioration de l’accès aux services publics et la facilitation des démarches pour les citoyens et les entreprises, renforçant durablement la confiance de la population envers l’État.

Une phase d’ajustement stratégique des politiques

Pour Alisher Rustamovich Mukhamedov, le XIVe Congrès dépasse le cadre d’un congrès ordinaire. Il est appelé à préciser des orientations de long terme afin de stimuler de nouveaux moteurs de croissance et d’accroître l’efficacité des institutions et des politiques, dans un contexte mondial marqué par des changements majeurs. Il a souligné la capacité du Parti à conjuguer cohérence et flexibilité, illustrée notamment par la politique du Renouveau (Doi Moi).

Il a estimé que le XIVe Congrès doit être considéré comme une phase d’ajustement stratégique des politiques, visant à faire du Vietnam, d’ici à 2030, un pays industrialisé à revenu intermédiaire élevé, puis, à l’horizon 2045, une nation développée à revenu élevé, tout en restant fidèle au marxisme-léninisme et à la Pensée de Hô Chi Minh.

Sur le plan bilatéral, il a souligné que le développement de mécanismes d'interaction régulière renforcerait davantage le partenariat et la confiance mutuelle, fondés sur les intérêts communs des populations des deux pays. En outre, l’Ouzbékistan accorde une importance particulière au soutien et à l’engagement actif auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une passerelle essentielle entre les deux pays.

