XIVᵉ Congrès national du Parti : un rapport confiant et impressionnant présenté au peuple

En marge du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Mikhail Kostrikov, rédacteur en chef adjoint du quotidien Pravda et membre du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, a partagé ses impressions à l’occasion de sa première visite au Vietnam, ainsi que ses attentes à l’égard de ce rendez-vous politique majeur.

>> Les médias lao saluent le XIVᵉ Congrès national du Parti

>> XIVe Congrès national du Parti : une responsabilité historique pour l’avenir du pays

>> Prensa Latina lance une rubrique dédiée au XIVᵉ Congrès national du PCV

Photo : VNA/CVN

Selon Mikhail Kostrikov, sa première visite au Vietnam lui a laissé une impression particulièrement forte. Il a indiqué avoir beaucoup lu auparavant sur l’histoire éprouvante du Vietnam au XXᵉ siècle, marquée par les luttes pour l’indépendance et la réunification nationale sous la direction du PCV.

À ses yeux, le Vietnam est désormais un pays moderne, en plein essor, avec une dynamique de développement très affirmée. La capitale Hanoï, en particulier, lui a laissé une image positive. Il a estimé que le XIVᵉ Congrès constitue un événement politique majeur, non seulement pour le Parti mais aussi pour l’ensemble du peuple vietnamien.

Évoquant l’organisation du Congrès ainsi que les conditions de travail offertes aux médias, Mikhail Kostrikov a exprimé sa reconnaissance envers le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les équipes chargées de la communication.

Revenant sur le parcours de développement du Vietnam au cours des dernières décennies, il a estimé que les dirigeants vietnamiens font preuve d’une grande expérience. Les réalisations du Vietnam sont véritablement impressionnantes, tant en matière de croissance économique que de développement social. Ces résultats correspondent pleinement à ce qu’il observe concrètement à Hanoï.

VNA/CVN